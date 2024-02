Notre test de Helldivers 2: Une Nouvelle ère de coopération intense et stratégique

Hell Divers est une franchise de Arrowhead Game Studios qui a suivi une évolution significative depuis ses débuts en 2015. À ses débuts, le premier opus proposait un gameplay coopératif en vue isométrique, ce qui lui conférait un style unique mais pouvait également limiter l’expérience des joueurs en termes de perspective et de liberté de mouvement. Cependant, cette approche originale a permis à Hell Divers de se démarquer dans le paysage des jeux de tir coopératifs.

Neuf ans plus tard ( 9 février 2024) , Hell Divers 2 a été lancé sur Playstation et PC, marquant une évolution majeure pour la franchise. En abandonnant la vue isométrique au profit d’un style de jeu à la troisième personne plus classique, le jeu a su moderniser son gameplay tout en conservant l’aspect coopératif qui a fait le succès de la série. Ce changement de perspective a permis aux développeurs de proposer une expérience de jeu plus immersive et dynamique, offrant aux joueurs une meilleure visibilité de leur environnement et des combats plus intenses et stratégiques.

Helldivers 2

Cette évolution de la franchise montre la volonté des développeurs de s’adapter aux attentes des joueurs tout en restant fidèles à l’esprit et à l’essence de la série. Hell Divers 2 représente ainsi une nouvelle étape dans l’évolution de la franchise, offrant aux fans un gameplay plus moderne et riche en sensations tout en préservant l’ADN qui a fait le succès de la série depuis ses débuts.

Modes de jeu variés : Solo, Online, Coop

Le mode solo de Hell Divers 2, bien que présent, est considéré comme extrêmement difficile après l’introduction du jeu. Cette difficulté peut rendre l’expérience solo frustrante pour certains joueurs, car les missions deviennent rapidement trop ardues à accomplir seul. Les ennemis deviennent plus nombreux et plus agressifs, ce qui nécessite une coordination et une planification minutieuse pour réussir mais surtout contrôler ses nerfs.

En revanche, le mode en ligne et coopératif est la véritable force de Hell Divers 2. En jouant avec des amis ou d’autres joueurs en ligne, l’expérience de jeu devient beaucoup plus gratifiante. La coopération devient essentielle pour survivre aux missions, et les joueurs doivent travailler ensemble pour accomplir leurs objectifs. Cela crée une dynamique sociale intéressante, où les joueurs doivent communiquer et coordonner leurs actions pour réussir.

Helldivers 2

L’aspect coopératif de Hell Divers 2 ajoute une couche de profondeur au gameplay, car les joueurs doivent non seulement faire face aux ennemis, mais aussi s’adapter aux décisions et actions de leurs coéquipiers. Cela rend chaque partie unique et stimulante, car les joueurs doivent constamment s’adapter à de nouvelles situations et prendre des décisions stratégiques pour réussir.

En conclusion, bien que le mode solo de Hell Divers 2 puisse être difficile pour certains joueurs, le mode en ligne et coopératif offre une expérience de jeu riche et immersive qui met en valeur la véritable essence du jeu. La coopération et la communication sont au cœur de l’expérience, ce qui en fait un jeu particulièrement gratifiant à jouer avec des amis ou d’autres joueurs en ligne.

Gameplay stratégique et tactique



Le gameplay de Hell Divers 2 se distingue par son caractère à la fois lourd et approfondi. Les déplacements des personnages peuvent sembler lents, ce qui contraste avec l’action rapide et intense souvent associée aux jeux de tir. Cependant, cette lourdeur contribue à ajouter une dimension stratégique au jeu. Les joueurs doivent planifier leurs déplacements et leurs actions avec soin, en anticipant les mouvements des ennemis et en choisissant les meilleurs emplacements pour se positionner.

La variété des armes et des stratagèmes disponibles offre aux joueurs de nombreuses possibilités tactiques. Chaque arme a ses propres avantages et inconvénients, ce qui permet aux joueurs de choisir celle qui correspond le mieux à leur style de jeu. De plus, les stratagèmes offrent des options supplémentaires pour influencer le déroulement de la bataille, que ce soit en appelant des renforts, en larguant des munitions supplémentaires ou en déclenchant des frappes aériennes.

Helldivers 2

Cette profondeur tactique et stratégique fait de Hell Divers 2 un jeu qui récompense la réflexion et la planification. Les joueurs doivent être attentifs à leur environnement, à leurs coéquipiers et aux ennemis pour réussir. Cela crée une expérience de jeu engageante et stimulante, où chaque décision compte et où la coopération est essentielle pour survivre et accomplir les objectifs.

Objectifs variés et monde évolutif



L’objectif de Hell Divers 2 est clair : les joueurs doivent protéger leur patrie contre une invasion extraterrestre en éliminant des robots à l’ouest de la galaxie et des insectes géants à l’est. Cette dualité d’ennemis offre une diversité de situations et de défis, obligeant les joueurs à adapter leurs stratégies en fonction de l’ennemi rencontré.

Les missions proposées dans le jeu sont également variées, allant de la sauvegarde de civils pris au piège à la récupération de données importantes. Chaque mission présente ses propres objectifs et défis, offrant aux joueurs une expérience de jeu variée et stimulante.

L’un des aspects les plus intéressants de Hell Divers 2 est l’évolution constante de son monde. Les planètes changent en fonction des actions des joueurs, ce qui ajoute une dimension dynamique au gameplay. Par exemple, les planètes libérées deviennent inaccessibles, tandis que de nouvelles planètes et de nouveaux biomes sont progressivement débloqués. Cette évolution constante du monde du jeu maintient l’intérêt des joueurs sur le long terme, les incitant à revenir régulièrement pour découvrir de nouvelles planètes et de nouveaux défis.

Progression et personnalisation



Hell Divers 2 propose un système de progression et de personnalisation qui enrichit l’expérience de jeu. À chaque partie, les joueurs gagnent de l’XP en accomplissant des objectifs, ce qui leur permet de débloquer de nouvelles armes, accessoires et stratagèmes. Cette progression constante offre un sentiment d’accomplissement et encourage les joueurs à revenir pour améliorer leur équipement et leurs compétences.

En plus de la progression individuelle, les joueurs peuvent également améliorer leur vaisseau spatial, qui sert de base centrale dans le jeu. Ces améliorations peuvent fournir des avantages tactiques ou cosmétiques, ajoutant une dimension supplémentaire à la personnalisation de l’expérience de jeu.

De plus, Hell Divers 2 propose un système de Battle Pass, qui permet aux joueurs de débloquer des récompenses supplémentaires en accomplissant des défis spécifiques. Ce système incite les joueurs à relever de nouveaux défis et à explorer davantage le jeu, offrant ainsi une expérience plus riche et plus diversifiée.

Dans l’ensemble, le système de progression et de personnalisation de Hell Divers 2 contribue à rendre l’expérience de jeu plus immersive et plus engageante, offrant aux joueurs de nombreuses façons de personnaliser leur expérience et de progresser dans le jeu.

Notre verdict



Hell Divers 2 offre une expérience de jeu captivante grâce à son gameplay solide et à ses mécaniques de coopération bien pensées. La transition de la vue isométrique à la troisième personne apporte un renouveau bienvenu à la série, offrant aux joueurs une perspective plus immersive et dynamique. Les différents modes de jeu, notamment le mode solo, en ligne et coopératif, offrent une variété d’options aux joueurs, bien que le mode solo puisse être difficile en dehors de l’introduction.

Le jeu propose une progression intéressante avec un système d’XP et de déblocage d’armes, d’accessoires et de stratagèmes. L’amélioration du vaisseau spatial et la possibilité de participer à un Battle Pass ajoutent également des éléments de progression supplémentaires. Cependant, la répétitivité du gameplay et la difficulté parfois frustrante, notamment en mode solo, peuvent limiter l’attrait du jeu pour certains joueurs.

Malgré ces défis, Hell Divers 2 reste un jeu recommandable pour les fans de shooters coopératifs à la recherche d’une expérience riche et variée. Avec une note de 3,5/5, le jeu offre une expérience solide et divertissante, bien qu’il puisse bénéficier de certaines améliorations pour atteindre son plein potentiel.