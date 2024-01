Notre test de The Last of Us Remastered Part II: Un contrat rempli

Les fans inconditionnels de l’univers post-apocalyptique de The Last of Us ont été récemment enthousiastes par l’arrivée de la version remastérisée. À la rédaction, nous avons plongé tête la première dans cette expérience immersive, explorant les terres dévastées et les histoires captivantes qui ont fait la renommée de ce chef-d’œuvre vidéoludique. Revisitant l’histoire riche en émotions de Joel et Ellie dans un monde où la survie nécessite des sacrifices, Branchez-vous vous offre un aperçu de cette aventure remastérisée qui promet une expérience encore un tout petit peu plus immersive sur la dernière console de Sony.

Petit rappel de l’histoire

L’histoire reprend là où le premier opus nous avait laissés, avec Joel et Ellie tentant de trouver refuge dans une société post-apocalyptique. Cependant, cette suite épique prend un virage audacieux en mettant en scène Ellie en tant que protagoniste principale. Alors que les joueurs ont appris à aimer et à comprendre Ellie dans le premier jeu, The Last of Us Part II nous entraîne plus profondément dans son parcours personnel, explorant les recoins sombres de son âme et les sacrifices qu’elle doit faire pour survivre.

L’histoire se déroule dans un monde où la frontière entre le bien et le mal est floue, forçant les joueurs à remettre en question leurs propres convictions morales. La quête de vengeance d’Ellie, motivée par des événements déchirants, la pousse à traverser des paysages hostiles, à rencontrer des factions en guerre, et à faire face à des dilemmes moraux poignants. Chaque rencontre, chaque découverte, et chaque confrontation contribuent à tisser une trame narrative complexe, alimentée par des rebondissements inattendus et des émotions authentiques.

Une Nouvelle Dimension Visuelle

Imaginez revisiter un chef-d’œuvre artistique, mais cette fois-ci avec des détails plus nets, des mouvements plus fluides et une immersion renforcée. C’est exactement ce que propose The Last of Us Part II Remastered sur PlayStation 5. Graphiquement, le jeu conserve l’esthétique qui a impressionné sur la PlayStation 4, et c’est tout sauf une mauvaise chose. La version originale était déjà l’une des expériences visuelles les plus éblouissantes de la PS4, et cette qualité perdure, défiant les titres de la nouvelle génération.

La magie opère principalement grâce au mode Performance privilégié par cette remasterisation. Il offre une expérience de jeu à 60 images par seconde avec une résolution flexible entre 1440p et une montée vers la 4K, le tout dépendant de votre écran ou téléviseur. Cela ressemble beaucoup à la version PlayStation 4 du jeu sur la PlayStation 5, grâce à un patch de compatibilité qui a débloqué le taux de rafraîchissement tout en maintenant une résolution de 1440p.

Les avantages de passer à la version native PS5 sont palpables dès les premiers instants. Les temps de chargement, déjà améliorés grâce à un patch antérieur, sont désormais étonnamment rapides, prenant seulement quelques secondes au lieu de presque une minute. De plus, la version PS5 propose le mode Fidélité, assurant une jouabilité à 30 images par seconde avec une résolution native 4K. Le passage à la PS5 apporte également des améliorations notables, telles qu’une résolution de texture supérieure, un taux d’animation plus fluide, et la prise en charge du taux de rafraîchissement variable pour ceux équipés d’écrans ou de téléviseurs compatibles.

Dans l’ensemble, cette remasterisation représente une prouesse technique, élevant le jeu parmi les expériences visuelles les plus impressionnantes disponibles sur la PlayStation 5. Même si ces améliorations ne sautent pas immédiatement aux yeux, elles créent une expérience de jeu plus fluide et visuellement captivante qui séduira tant les nouveaux venus que les fans de longue date.

Des ajouts intéressants

The Last of Us Part II Remastered ne se contente pas d’être un visuel attrayant, il offre également une plongée profonde dans les coulisses du jeu, enrichissant l’expérience globale. Le pack comprend une multitude de contenus exclusifs, notamment des épisodes du podcast The Last of Us et la bande-annonce du jeu original (une bande-annonce pour un documentaire sur la création de The Last of Us Part II sera ajoutée via une mise à jour future). Cependant, la véritable pépite réside dans l’ajout d’une nouvelle piste de commentaires des développeurs.

Cette piste de commentaires, une véritable aubaine pour les amateurs de supports physiques, offre des perspectives uniques sur le développement du jeu, les motivations des personnages et les premiers concepts abandonnés au cours de ses quatre années de développement. Le cowriters Neil Druckmann et Halley Gross, aux côtés des acteurs Troy Baker (Joel), Ashley Johnson (Ellie), Laura Bailey (Abby) et Shannon Woodward (Dina), partagent des informations captivantes sur les coulisses du jeu, offrant un regard intime sur sa création.

Pour les curieux, Naughty Dog propose également trois niveaux perdus qui avaient été abandonnés pendant le développement. Ces niveaux pré-alpha inachevés s’accompagnent en option d’un commentaire des développeurs qui vous guide à travers leur création et leur suppression. Le développement de jeux étant parfois un processus opaque, cette initiative est saluée, même si elle se limite à ces trois courts niveaux.

Outre ces éléments, de nouvelles apparences, des options d’accessibilité élargies, un mode de jeu libre à la guitare et un nouveau mode speedrun viennent compléter les ajouts. Cependant, le cœur de la nouveauté de cette remasterisation réside dans “No Return”, le nouveau mode roguelike qui apporte une dimension de rejouabilité et d’exploration uniques à l’expérience, élevant ainsi la remasterisation à un niveau supérieur.

Enfin, le combat en vue à la troisième personne est aussi brut et intense que l’histoire du jeu. Bien que vous puissiez jouer en tant que pacifiste, les ennemis, qu’ils soient vivants ou infectés, font tout leur possible pour vous éliminer. Les entrailles et le sang suivent presque toujours, et le cri d’agonie de vos victimes, soutenu par une bande-son excellente, pourrait vous donner une pause. La violence n’est jamais en reste.

Des nouveaux modes de jeu à découvrir

The Last of Us Part II Remastered ne se contente pas de polir ses graphismes et d’ajouter des bonus ; il introduit un mode de jeu qui transcende les attentes des joueurs : le mode Sans Retour (No Return). Cet ajout significatif élargit considérablement le champ d’action du jeu en combinant le gameplay TPS-craft du jeu original avec des éléments novateurs de jeu de rôle.

Concrètement, “Sans Retour” offre une expérience palpitante en proposant des combats aléatoires en six étapes, chacune se concluant par un affrontement avec un boss. La récompense après chaque victoire se traduit par l’obtention de ressources permettant d’améliorer le personnage, d’acquérir de l’équipement, de débloquer des améliorations et d’affiner les armes. Cependant, en cas d’échec, les joueurs retournent au point de départ. Ce mode permet d’incarner 10 personnages différents issus de l’aventure solo, chacun possédant ses propres caractéristiques et un arsenal de départ unique, offrant ainsi une variété de styles de jeu à explorer.

L’évolution du mode Sans Retour se déploie progressivement au fil des parties réussies, débloquant de nouveaux personnages au fur et à mesure. Les règles de ce mode s’enrichissent avec le temps, introduisant des “modes” variés tels qu’Attaque, Proie, Défense, et Capture, chacun apportant des défis spécifiques. Les niveaux supplémentaires, appelés “Modifications”, offrent des bonus et des malus qui modifient les règles du combat, ajoutant une dimension stratégique à l’expérience.

Au-delà des combats, le mode Sans Retour propose des défis appelés “Paris”, des objectifs spécifiques à accomplir au cours des affrontements, offrant des récompenses supplémentaires en ressources. Ces ressources peuvent ensuite être dépensées dans une base, point central où les joueurs reviennent après chaque victoire. Le tableau de la base propose des règles pour les étapes suivantes, offrant ainsi une profondeur stratégique cruciale pour rester en vie dans ce mode impitoyable.

Le mode Sans Retour n’est pas simplement une addition de contenu, il représente une expérience qui rehausse considérablement les sensations déjà intenses de The Last of Us Part II. La mort devient plus punitive, les affrontements contre les boss plus intenses, et la nécessité d’explorer toutes les facettes du gameplay devient impérative pour réussir. Avec sept niveaux de difficulté, une session quotidienne pour comparer les scores mondiaux, et des tenues bonus à débloquer, Sans Retour promet de captiver les joueurs pendant des heures, apportant une valeur ajoutée significative à cette remasterisation exceptionnelle.

Le contrat est rempli

The Last of Us Part II Remastered s’impose comme une véritable réussite en termes de remasterisation, préservant l’esthétique époustouflante qui a fait la renommée du jeu sur la PlayStation 4. Les améliorations graphiques, bien que subtiles, démontrent l’engagement des développeurs à offrir une expérience visuelle exceptionnelle sur la PlayStation 5. Les choix techniques, tels que le mode Performance et Fidelité ajoutent une flexibilité appréciable pour s’adapter aux préférences de chaque joueur.

L’introduction du mode Sans Retour, un ajout audacieux sous la forme d’un rogue-lite, offre une nouvelle perspective à The Last of Us Part II. Malgré quelques limitations en termes de différenciation entre les personnages et les déblocages moins impressionnants que d’autres titres récents, le mode parvient à apporter une fraîcheur bienvenue à l’expérience globale.

Le jeu ne se contente pas de rehausser ses graphismes et d’introduire de nouveaux modes, mais offre également un contenu bonus substantiel. Les commentaires des développeurs, les épisodes de podcast, les niveaux abandonnés, et les autres extras renforcent la valeur globale du package, donnant aux joueurs une plongée approfondie dans les coulisses de la création du jeu.

Pour les fans du récit captivant de The Last of Us Part II, cette remasterisation offre une occasion idéale de revivre l’histoire poignante d’Ellie et Abby avec une nouvelle dimension visuelle. Pour les nouveaux venus, l’inclusion de contenus bonus et de modes de jeu inédits peut susciter la curiosité et offrir une expérience enrichissante.

Malgré quelques réserves quant à la profondeur du mode Sans Retour et la comparaison avec d’autres jeux roguelikes récents, The Last of Us Part II Remastered mérite une note de 4/5. C’est une invitation à plonger ou à replonger dans ce chef-d’œuvre narratif et visuel, maintenant optimisé pour la nouvelle génération de consoles, et à explorer les ajouts intrigants qui prolongent la vie déjà riche de ce titre emblématique.