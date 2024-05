Nouvelle ère pour Playstation : Hulst et Nishino prendront la direction en Juin

Sony Interactive Entertainment (Playstation) a annoncé aujourd’hui que Hermen Hulst et Hideaki Nishino remplaceront Jim Ryan en tant que co-PDG.

Cette nouvelle structure de direction prendra effet le 1er juin 2024. Hermen Hulst, actuellement à la tête de PlayStation Studios, deviendra le PDG du nouveau Studio Business Group, qui supervisera les équipes de “First Party” de PlayStation ainsi que le développement des propriétés intellectuelles de PlayStation dans d’autres médias.

Hideaki Nishino, actuellement vice-président senior des expériences de plateforme, sera nommé PDG du Platform Business Group, qui s’occupera du matériel, de la technologie, des accessoires, du PlayStation Network et des relations avec les tiers. Une nomination qui

Hiroki Totoki, qui a servi en tant que PDG par intérim suite au départ à la retraite de Jim Ryan, assumera le rôle de président de SIE tout en conservant ses fonctions actuelles de président, COO et CFO de Sony Group Corporation. Hulst et Nishino rendront compte à Totoki. Ce dernier a par ailleurs déclaré: ” Sony Interactive Entertainment est une entreprise dynamique et en pleine croissance qui offre des expériences de divertissement incroyables grâce à la connexion entre le contenu et la technologie. Ces deux leaders auront des responsabilités claires et géreront la direction stratégique pour s’assurer que l’accent reste mis sur l’approfondissement de l’engagement avec les utilisateurs actuels de PlayStation et l’élargissement des expériences à de nouveaux publics. “

Ces changements interviennent à un moment crucial, juste avant la publication des résultats financiers de l’année fiscale 2023 de Sony.