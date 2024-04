One Piece Odyssey débarque enfin sur Nintendo Switch en juillet

Bandai Namco vient d’annoncer une nouvelle qui ravira les fans de One Piece : le jeu tant attendu, One Piece Odyssey, débarquera enfin sur Nintendo Switch le 26 juillet prochain. Déjà disponible sur PlayStation, Xbox et PC, ce JRPG d’ILCA revient dans une Deluxe Edition qui inclut plusieurs contenus additionnels.

La Deluxe Edition de One Piece Odyssey sur Nintendo Switch comprendra l’extension de scénario “Reunion of Memories”, sortie en mai 2023. Cette extension propose un contenu riche en ajoutant des personnages emblématiques tels que Barbe Blanche, Law et Ener à l’univers déjà bien connu de One Piece. Les fans pourront également profiter de skins cosmétiques pour l’équipage du Chapeau de Paille, y compris pour Sniper King. Des costumes exclusifs dédiés à la Cité sur l’eau seront également disponibles uniquement dans cette version Switch.

Bien que des concessions graphiques soient à prévoir, notamment en ce qui concerne la résolution d’affichage, la bande-annonce récemment publiée donne un aperçu de ce à quoi les joueurs peuvent s’attendre visuellement.

Pour le moment, aucune information n’a été donnée concernant une éventuelle sortie de cette édition sur les autres plateformes. Les fans de One Piece auront donc rendez-vous le 26 juillet pour découvrir cette version tant attendue du jeu sur la console portable de Nintendo.