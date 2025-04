Phil Spencer évoque l’avenir d’Indiana Jones après le succès du Cercle Ancien

Alors qu’Indiana Jones et le Cercle Ancien a conquis plus de 4 millions de joueurs depuis sa sortie en 2024 sur Xbox, PC et Game Pass, Phil Spencer, le patron de Microsoft Gaming, a évoqué avec optimisme l’avenir de la franchise. Dans un entretien avec Variety, il a assuré qu’il y avait « beaucoup de vie dans cette licence », laissant entrevoir des projets au-delà du jeu de MachineGames, sorti en exclusivité temporaire avant d’atterrir sur PS5 et PS5 Pro en avril 2025.

Un pari réussi pour Xbox

Accueilli comme un mélange réussi d’action, d’énigmes et de récit haletant, Le Cercle Ancien a marqué le grand retour vidéoludique de l’archéologue culte. Le titre, développé par MachineGames (connu pour Wolfenstein), a séduit tant par son respect de l’esprit des films que par ses mécaniques de jeu. « Nous sommes ravis de la réponse des joueurs », a déclaré Spencer, soulignant que le studio travaillait déjà sur un DLC pour enrichir l’expérience.

La sortie sur PlayStation, un an après la sortie initiale, a surpris, mais s’inscrit dans une stratégie plus large : étendre l’audience de la licence tout en consolidant l’attractivité du Game Pass. Un calcul payant, alors que le service compte désormais des centaines de titres.

Quelle suite pour Indy ?

Si Spencer reste vague sur les détails, ses déclarations laissent peu de doute : Microsoft envisage de prolonger l’aventure. Une suite directe ? Un spin-off centré sur un personnage secondaire, comme Marion ou Short Round ? Le dirigeant n’écarte rien, évoquant un « potentiel narratif encore inexploité ».

Reste à savoir comment concilier ces ambitions avec les autres projets de Xbox, comme Fable ou The Elder Scrolls VI. Pour les fans, l’essentiel est que le DLC à venir ne soit qu’un premier pas. « Nous voulons que chaque jeu ait sa propre identité, tout en servant une vision plus large », a précisé Spencer, sans donner de calendrier.

En attendant, Le Cercle Ancien continue de cartonner, et MachineGames mise sur des mises à jour pour fidéliser sa communauté. Une certitude : le chapeau et le fouet d’Indy n’ont pas fini de faire parler d’eux. Et comme le rappelait récemment un joueur sur les réseaux : « C’est le jeu Indiana Jones dont on rêvait depuis des décennies. Maintenant, donnez-nous en plus ! ».