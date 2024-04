PlayStation Plus : Tales of Kenzera: Zau disponible dès le lancement !

PlayStation a annoncé aujourd’hui que Tales of Kenzera: Zau sera lancé dès le Jour 1 dans le catalogue PlayStation Plus, le 23 avril. Ce jeu marque le premier titre du studio Surgent Studio, et promet une aventure d’action et d’exploration en 2.5D centrée sur les émotions et le courage nécessaire pour surmonter une perte dévastatrice.

Dans Tales of Kenzera : Zau, les joueurs prendront le contrôle de Zau, un jeune guerrier chaman d’Amandla, en quête de Kalunga, le Dieu de la Mort. Son objectif est de négocier le retour de son Baba du royaume des morts. Ce jeu sera disponible avec un abonnement PlayStation Plus Extra et Premium.

De plus, les membres du PlayStation Plus auront également accès à Dave the Diver dès le jour de son lancement, le 16 avril. Dave the Diver propose une expérience océanique hybride unique, combinant l’exploration des fonds marins et la gestion d’un restaurant de sushis. Au cœur du jeu se trouvent une boucle de gameplay immersive, une narration captivante, des personnages attachants, et des mini-jeux divertissants.

Ces deux titres offriront aux abonnés PlayStation Plus une expérience de jeu variée et captivante dès leur sortie.