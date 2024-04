Prince of Persia : Les Sables du Temps – Remake : Un nouveau départ radical !

Ubisoft a surpris les fans en annonçant le remake de Prince of Persia: Les Sables du Temps en 2020, mais depuis, le projet a connu des rebondissements majeurs. Tom Henderson révèle que la Team Montréal a pris en charge le projet en mai 2022 après plusieurs difficultés, et a décidé de tout recommencer à zéro pour créer un véritable remake.

Ce nouveau Prince of Persia promet une esthétique plus réaliste, avec de nouvelles animations capturées en motion capture. Les mécaniques de combat et de parcours ont également été repensées pour offrir une expérience de jeu plus immersive. De plus, de nouveaux dialogues, cinématiques et doublages seront intégrés pour renouveler l’expérience narrative.

Ces changements font du remake de Prince of Persia: Les Sables du Temps un nouveau jeu à part entière, ce qui explique l’attente des fans. Selon Henderson, qui a eu la chance de voir plusieurs visuels, le jeu est toujours en développement et il faudra encore attendre un certain temps avant de pouvoir y jouer.