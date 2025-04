PS PLUS: Les jeux du mois d’Avril avec Hogwarts Legacy

Alors que les abonnés PlayStation Plus savourent déjà les titres gratuits d’avril (RoboCop: Rogue City, The Texas Chain Saw Massacre), Sony annonce une nouvelle vague de jeux pour les offres Extra et Premium. Au programme : un blockbuster magique, une exclusivité Day One et des pépites rétro pour les nostalgiques.

Hogwarts Legacy en tête de gondole

La tête d’affiche du spectacle est sans conteste Hogwarts Legacy, le RPG en monde ouvert plébiscité par les fans de l’univers Harry Potter. Disponible dès le 15 avril sur PS5 et PS4, le titre promet des heures d’exploration dans les couloirs de Poudlard et ses alentours. Une aubaine pour ceux qui ont raté son lancement en 2023, d’autant que la récente mise à jour estivale ajoute de nouveaux sorts et quêtes.

Blue Prince : le coup de cœur indie en jour-un

Surprise du mois, Blue Prince débarque en exclusivité jour-un dans le catalogue le 10 avril. Ce puzzle game énigmatique, déjà encensé par la critique, mélange exploration onirique et mécaniques narratives innovantes. Un titre à ne pas manquer, d’autant qu’il sera également disponible sur le Game Pass le même jour – une rareté dans l’écosystème Sony.

Sport, horreur et kaijus : le menu varié d’avril

EA Sports PGA Tour (dès le 10 avril) : Les amateurs de golf profitent d’une simulation réaliste avec tous les tournois majeurs.

(dès le 10 avril) : Les amateurs de golf profitent d’une simulation réaliste avec tous les tournois majeurs. Lost Records: Bloom & Rage – Tape 2 (15 avril) : La suite du thriller narratif au succès surprise, centré sur une bande d’ados des années 90.

(15 avril) : La suite du thriller narratif au succès surprise, centré sur une bande d’ados des années 90. Battlefield 1 (15 avril) : Le FPS historique de DICE revient en force, parfait pour les sessions multijoueur endiablées.

(15 avril) : Le FPS historique de DICE revient en force, parfait pour les sessions multijoueur endiablées. PlateUp! (15 avril) : Un jeu de gestion de restaurant chaotique, idéal pour des parties en famille ou entre amis.

Les pépites rétro pour les abonnés Premium

Les membres PS Plus Premium ont droit à deux classiques améliorés :

Alone in the Dark 2 (PS1) : La suite culte du pionnier du survival-horror, avec des graphismes retouchés et des sauvegardes rapides.

(PS1) : La suite culte du pionnier du survival-horror, avec des graphismes retouchés et des sauvegardes rapides. War of the Monsters (PS2) : Le combat de kaijus délirant de 2003, toujours aussi jouissif… mais sans compatibilité avec les périphériques d’origine.

Une stratégie axée sur la diversité

Avec cette sélection, Sony mise sur l’éclectisme : entre blockbusters, indés audacieux et hommages rétro, l’offre tente de séduire tous les profils. Notons que les jeux cloud sur PS Portal bénéficient désormais de latence réduite, selon le communiqué.