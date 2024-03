Resident Evil 4 Remake atteint les 7 millions de ventes

Le remake de Resident Evil 4, l’un des jeux les plus populaires de 2023, a franchi une nouvelle étape en devenant l’un des titres les plus vendus de la franchise.

Resident Evil 4 Remake dépasse les 7 millions d’exemplaires vendus, se classant au 7e rang des jeux les plus vendus de la série. En effet, Capcom a annoncé le 13 mars que Resident Evil 4 avait dépassé les 7 millions d’exemplaires vendus dans le monde en moins d’un an après sa sortie le 24 mars 2023.

Resident Evil 2 toujours au sommet

Le remake de Resident Evil 4 se classe désormais au septième rang des titres les plus vendus de la franchise. Voici le top 10 des jeux Resident Evil en termes d’unités vendues, selon la liste des titres de Capcom (au 31 décembre 2023) :

Resident Evil 2 Remake – 13,6 millions d’exemplaires ; Resident Evil 7: Biohazard – 13 millions d’exemplaires ; Resident Evil 5 – 12 millions d’exemplaires; Resident Evil 6 – 11,8 millions d’exemplaires; Resident Evil Village – 9,3 millions d’exemplaires ; Resident Evil 3 Remake – 8,4 millions d’exemplaires ; Resident Evil 4 Remake – 7 millions d’exemplaires ; Resident Evil 2 Remake – 4,96 millions d’exemplaires ; Resident Evil Remaster HD pour PS3 – 4,1 millions d’exemplaires ; Resident Evil 0 Remaster HD – 4,1 millions d’exemplaires.

La version originale de Resident Evil 4, sortie sur GameCube en janvier 2005, s’est vendue à 1,6 million d’exemplaires dans le monde, et la version PS2, sortie en décembre de la même année, a ajouté 2,3 millions d’unités. En tenant compte des différents portages et rééditions, les ventes cumulées de RE4 dépasseraient les 13,1 millions d’unités sur toutes les plateformes : GC, PS2, PS3, PC, Wii, Xbox 360, PS4 et Xbox One.

Au 31 décembre 2023, la série Resident Evil dans son ensemble a franchi la barre des 154 millions d’exemplaires vendus dans le monde, restant ainsi la franchise la plus vendue de Capcom. Elle est suivie par Monster Hunter (97 millions), Street Fighter (53 millions), Mega Man (41 millions) et Devil May Cry (30 millions).