Rise of the Ronin se dévoile un peu plus

Préparez-vous à plonger dans le Japon de la fin du XIXe siècle avec “Rise of the Ronin”, un jeu de rôle d’action en monde ouvert axé sur le combat, développé par Team Ninja et prévu pour une sortie sur PlayStation 5 le 22 mars. Après avoir enchanté les joueurs avec des titres tels que Nioh et Ninja Gaiden, l’équipe de développement s’attaque désormais à une nouvelle épopée, plongeant les joueurs dans les derniers jours du Shogunat Tokugawa au Japon, une période historique connue sous le nom de Bakumatsu.

Un voyage à travers trois grandes villes de l’ère Edo

L’histoire de “Rise of the Ronin” se déroule dans le Japon du Bakumatsu, une époque de grands bouleversements déclenchés par l’arrivée des Navires Noirs. L’aventure commence à Yokohama, puis se poursuit à Edo (l’actuelle Tokyo) pour finalement aboutir à Kyoto. Ces trois grandes villes sont recréées avec minutie en tant que mondes ouverts, où se mêlent de façon non homogène la culture occidentale nouvellement introduite et la beauté traditionnelle japonaise, le tout rendu avec une qualité de détail grâce à une technologie graphique de nouvelle génération.

À Yokohama, les joueurs exploreront le quartier de Kannai, où l’Orient rencontre l’Occident, avec ses landmarks tels que le Consulat américain, Chinatown, la résidence d’État de Yokohama, le phare, et même les maisons closes. À Edo, une mégapole qui sert de base au Shogunat d’Edo, les joueurs pourront se promener dans le district de Kojimachi entourant et protégeant le Château d’Edo, ainsi que dans les quartiers populaires des bourgeois, comme Asakusa et Nihonbashi. Quant à Kyoto, le cœur politique et culturel du Japon pendant plus de 1000 ans, il offre une immersion dans des quartiers tels que Gosho, Mibu et Gion, où les joueurs pourront ressentir la vitalité d’une époque révolue.

Exploration et traversée époustouflantes

Outre la course à pied dans les villes et leurs environs, ainsi que la nage dans les rivières et les océans, les joueurs pourront explorer le vaste monde ouvert du Japon du Bakumatsu de diverses manières, que ce soit en utilisant une corde de grimpe, un cheval ou un planeur.

La corde de grimpe permet une ascension rapide et une traversée verticale, idéale pour atteindre des endroits élevés ou pour saisir les ennemis lors des combats. Les chevaux offrent un moyen de transport rapide et efficace pour se déplacer sur de longues distances, tandis que les planeurs permettent de planer dans les airs à partir de points élevés, offrant une approche discrète pour infiltrer les territoires ennemis.

Des rencontres et des découvertes palpitantes

Au fil de leur voyage à travers le vaste monde du jeu, les joueurs rencontreront des habitants locaux avec lesquels ils pourront interagir pour participer à différentes missions et obtenir des récompenses. Les événements aléatoires en jeu, appelés “Destinée prédéterminée”, offriront des expériences uniques à chaque joueur, tandis que l’amélioration de la sécurité publique dans les zones dangereuses contribuera à tisser des liens plus forts avec les habitants.

Une multitude d’activités à découvrir

En plus de l’exploration et des missions principales, les joueurs pourront participer à diverses activités secondaires, telles que l’entraînement au tir à l’arc à cheval, l’entraînement à l’artillerie et la collecte de chats cachés dans des endroits insolites. Des parcours d’obstacles spéciaux offriront également des récompenses uniques pour ceux qui parviendront à les surmonter.

“Rise of the Ronin” promet une expérience immersive et captivante dans le Japon tumultueux du Bakumatsu, où les joueurs pourront vivre l’aventure d’un Ronin, maîtriser divers styles de combat et forger leur propre destinée dans un monde en pleine mutation. Disponible sur PlayStation 5 à partir du 22 mars, ce jeu s’annonce comme un incontournable pour les amateurs de RPG d’action et d’histoire japonaise.