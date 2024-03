Sega en difficulté : licenciements et pertes financières

Le géant japonais du jeu vidéo, Sega, traverse une période difficile avec la récente annonce de licenciements massifs et des pertes financières importantes. Malgré le succès de certains de ses studios, tels que RGG Studio, Atlus et Sports Interactive, d’autres comme Relic Entertainment et Creative Assembly ont rencontré des difficultés.

Licenciements et restructuration

Sega a récemment annoncé la suppression de 240 emplois dans certains de ses studios britanniques, en plus des 250 postes déjà supprimés dans ses filiales européennes en septembre dernier. Ces mesures touchent principalement Creative Assembly, qui avait déjà subi des licenciements l’an dernier. Sega Hardlight est également concerné, bien que dans une moindre mesure. Les studios Two Point Studios et Sports Interactive semblent avoir été épargnés par ces réductions d’effectifs.

Contexte économique difficile

Sega justifie ces licenciements par une baisse de rentabilité en Europe, attribuée à la demande post-COVID-19 et au ralentissement économique général. Jurgen Post, de retour à la tête des studios occidentaux de Sega, a souligné la nécessité de ces changements pour garantir l’avenir de l’entreprise.

Impact financier

Ces licenciements, ainsi que des dépréciations de certains titres en développement, auront un impact financier significatif pour Sega. L’entreprise prévoit une perte de 11,8 milliards de yen (environ 72,2 millions d’euros) pour l’exercice fiscal se terminant le 31 mars 2024.

Malgré ces difficultés, Sega a récemment acquis Rovio et a connu du succès avec certains titres japonais tels que Like a Dragon : Infinite Wealth, Persona 3 Reload et Unicorn Overlord. Cependant, ces réussites n’ont pas suffi à compenser les défis auxquels l’entreprise est confrontée sur le marché européen.

Cette série de revers souligne les défis auxquels les géants de l’industrie du jeu vidéo sont confrontés, même en période de succès commercial.