Shift Up dévoile ses ambitions pour le futur

Selon le site média coréen Inven, ShiftUp développe actuellement un nouveau jeu intitulé “Project Witches”. Un jeu dont la sortie est prévue pour 2027.

Introduit en bourse en mai dernier, ShiftUp a annoncé qu’il investirait environ 101 milliards de wons. Des fonds levés dans le développement de “Project Witches” ainsi qu’autres nouveaux projets.

“Project Witches” est décrit comme un jeu de nouvelle propriété intellectuelle qui sera disponible sur mobile, PC et consoles. Le studio vise ainsi à offrir grande une expérience de jeu cross-platform. Actuellement en début de développement, ShiftUp prévoit de recruter du personnel de développement cette année.

De plus, ShiftUp prévoit d’ajouter de nouveaux projets de développement tous les deux ou trois ans. Des projets dont ils estiment la durée développement entre quatre et cinq ans et une équipe de développement d’environ 100 à 150 personnes.

En clair, l’expérience Stellar Blade semble avoir donné des ailes au studio coréen qui souhaite surfer sur son dernier succès. Elle se donne ainsi les moyens de ses ambitions avec de gros investissements mais surtout avec “Project Witches” qui s’annonce comme un projet colossal puisque celui-ci se veut cross-platform.