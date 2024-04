Square Enix révèle “Inside Final Fantasy VII Rebirth”

Square Enix a récemment publié une série en quatre parties intitulée “Inside Final Fantasy VII Rebirth”, offrant aux fans et aux nouveaux venus un regard approfondi sur la création de ce nouveau RPG autonome. Cette série documentaire propose des insights uniques ainsi que des histoires jamais entendues auparavant de la part d’une sélection de directeurs, artistes, designers et voix de la série.

Dans un communiqué de presse, Square Enix a déclaré : “Cette série offre aux fans et aux nouveaux venus un accès en coulisses pour découvrir les secrets sur le vaste et vibrant monde du jeu, les liens puissants entre les membres du groupe et les histoires et quêtes riches et multifacettes qui attendent dans cette aventure légendaire.”

Final Fantasy VII Rebirth est disponible depuis le 29 février exclusivement sur PlayStation 5. Cette version remaniée du jeu original propose une expérience enrichie et améliorée pour les joueurs, plongeant les joueurs dans un monde fantastique avec des graphismes améliorés et un gameplay optimisé.

La série “Inside Final Fantasy VII Rebirth” offre aux joueurs un aperçu fascinant des coulisses du développement du jeu, révélant les défis, les inspirations et les idées qui ont donné vie à ce RPG emblématique. Que vous soyez un fan de longue date de la série ou que vous découvriez Final Fantasy pour la première fois, cette série documentaire promet d’être une expérience immersive et captivante.