Steam cesse le Support sur Windows 7, 8 et 8.1 dès 2024

Steam, la plateforme incontournable pour les joueurs PC, prend une décision majeure en cessant le support sur les versions plus anciennes de Windows à partir du 1er janvier 2024. Cette annonce affecte des millions de PC utilisant Windows 7, Windows 8 et Windows 8.1, incitant les utilisateurs à effectuer une mise à jour vers des versions plus récentes de Windows pour éviter des risques de sécurité majeurs.

La fin du support sur les anciennes versions de Windows

Steam, créée par Valve Corporation en 2003, a révolutionné la distribution numérique de jeux vidéo. Cependant, dès le début de l’année 2024, la plateforme ne sera plus officiellement prise en charge sur les systèmes d’exploitation Windows 7, Windows 8 et Windows 8.1. Cette décision découle de la nécessité de garantir la sécurité, étant donné que des fonctionnalités essentielles de Steam dépendent de la version intégrée de Google Chrome, qui ne fonctionne plus avec les versions plus anciennes de Windows.

Les risques de sécurité associés

En abandonnant le support sur Windows 7, 8 et 8.1, Valve met en lumière les risques potentiels liés à la sécurité des utilisateurs. Sans les mises à jour nécessaires, les joueurs qui continueront d’utiliser Steam sur ces anciennes versions de Windows seront exposés à des cyberattaques et à des risques de vol de données. Valve souligne la vulnérabilité des identifiants de connexion à Steam et à d’autres services, mettant en garde contre la possibilité d’infections par des logiciels malveillants.

L’appel à la mise à jour du système d’exploitation

Pour assurer le bon fonctionnement continu de Steam et garantir la sécurité de la bibliothèque de jeux des utilisateurs, Valve recommande vivement à ceux utilisant Windows 7, 8 et 8.1 de mettre à jour leur système d’exploitation vers des versions plus récentes de Windows. Cette mesure proactive est essentielle pour éviter les conséquences potentielles liées à la cessation du support sur les anciennes versions de Windows.

La décision de Steam de cesser le support sur Windows 7, 8 et 8.1 à partir de 2024 souligne l’importance de la sécurité dans l’écosystème du jeu en ligne. Les utilisateurs sont invités à prendre des mesures immédiates en mettant à jour leur système d’exploitation pour éviter des risques de sécurité majeurs tout en continuant à profiter de la vaste bibliothèque de jeux offerte par Steam.