The Day Before : Fntastic tente de sauver les apparences dans un communiqué étonnant

Le 22 janvier dernier, The Day Before a pris fin avec la fermeture de ses serveurs, laissant derrière lui une communauté déçue mais peu surprise. Plutôt que de s’éclipser discrètement, le développeur sibérien Fntastic a opté pour une défense agressive sur Twitter, suscitant encore plus d’interrogations.

Le communiqué de Fntastic, publié pour contrer la “désinformation” circulant sur ses pratiques, a laissé de nombreux observateurs perplexes tant par son fond que par sa forme. Le studio a affirmé avoir travaillé “dur et honnêtement” sur The Day Before pendant cinq ans, soulignant qu’aucune somme d’argent n’avait été demandée aux joueurs et qu’aucun financement participatif ni précommandes n’avaient été proposés. Malgré la fermeture, Fntastic prétend avoir collaboré avec son éditeur, Mytona, pour rembourser les joueurs, même ceux qui n’avaient pas formulé de demande.

Cependant, les affirmations du studio prennent une tournure surprenante lorsque Fntastic tente de rejeter la faute sur des critiques “anonymes”, accusant des blogueurs d’avoir créé des contenus mensongers à des fins lucratives. Selon le studio, ces actions auraient déclenché une ruée vers l’or chez les créateurs de contenu à l’approche de la sortie, insinuant que le problème ne résidait pas dans le jeu lui-même, mais dans la mauvaise interprétation des YouTubeurs.

Malgré les questions persistantes sur les divergences entre la première bande-annonce et le gameplay final, ainsi que les descriptions trompeuses sur Steam, Fntastic maintient que tout ce qui a été montré dans les bandes-annonces a été implémenté dans le jeu final. La fermeture de Fntastic en décembre dernier, suite au fiasco de The Day Before, laisse derrière elle un communiqué final qui restera historique par son absurdité. Un dernier acte qui soulève des sourcils dans l’industrie du jeu vidéo.