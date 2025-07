The Witcher 4 : CD Projekt confronté au défi d’un héritage écrasant

Dix ans après la sortie de The Witcher 3: Wild Hunt (50 millions de copies vendues), CD Projekt Red affronte l’un des défis les plus redoutables de l’industrie : développer une suite à la hauteur d’un jeu culte. Dans un entretien exclusif avec GamesRadar, Philipp Weber, directeur narratif du studio, reconnaît la pression : « The Witcher 3 fut l’un des meilleurs jeux jamais créés. Comment le surpasser ? Je me pose moi-même la question ».

Une philosophie créative comme boussole

Face à cette montagne, CD Projekt Red écarte délibérément la logique du dépassement arithmétique. « Je ne vois pas les jeux comme une équation mathématique« , insiste Weber, vétéran du studio (mission designer sur Hearts of Stone et Blood and Wine). L’ambition est ailleurs : préserver l’ADN narratif qui a fait la singularité de la saga.

Le secret résiderait dans la continuité méthodologique : « Notre manière d’honorer The Witcher 3 est de conserver la philosophie qui l’a porté avec le soin maniaque des détails, l’approche des quêtes, notre vision du récit« . Un héritage que l’équipe refuse de brader pour une course aux chiffres.

Équilibre périlleux entre tradition et innovation

Weber souligne un impératif : The Witcher 4 ne doit pas être un clone. « Il s’agit de trouver un équilibre sain : explorer des idées neuves tout en respectant l’existant. Pas de ‘vaincre’ le passé, mais de répondre à de nouvelles interrogations« .

L’objectif ultime ? Que les fans historiques retrouvent l’essence qui les a séduits : « Nous voulons que ceux qui ont aimé The Witcher 3 adorent The Witcher 4, car notre philosophie, ce que The Witcher représente pour nous, demeure intacte« .

Un pari risqué dans un paysage exigeant

Alors que le RPG de 2015 reste une référence absolue (mécènes vivants, scénarios moraux complexes, open-world organique), CD Projekt mise sur la cohérence créative plutôt qu’une révolution. Un choix assumé, mais non dénué de risques : le studio, échaudé par le lancement de Cyberpunk 2077, sait que la communauté guette chaque faux pas.

Pour l’heure, aucune date de sortie n’a été dévoilée. Mais une certitude plane à Varsovie : c’est en restant fidèle à son âme que CD Projekt Red tentera de relever son propre défi.