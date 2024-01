Titres majeurs dans le Xbox Game Pass en ce début d’année 2024

Le Xbox Game Pass démarre l’année 2024 en force, avec l’ajout de deux titres phares au catalogue : Assassin’s Creed Valhalla et Resident Evil 2. Microsoft a récemment dévoilé les premiers jeux qui seront disponibles dans cet abonnement populaire, offrant aux abonnés une expérience de jeu variée et captivante.

Pour ceux qui préfèrent les aventures narratives, Close to the Sun a été récemment intégré au catalogue. Sorti en mai 2019, ce jeu d’aventure s’inspire de la direction artistique emblématique de BioShock.

Les amateurs de combats historiques pourront plonger dans l’action dès le 4 janvier avec Hell Let Loose, un FPS se déroulant pendant la Seconde Guerre mondiale. Doté de batailles multijoueurs à grande échelle, ce jeu promet une expérience immersive pour les passionnés de ce genre.

Cependant, le clou du spectacle arrive le 9 janvier avec l’arrivée d’Assassin’s Creed Valhalla. Ce jeu d’action-aventure, porte-étendard moderne de la franchise, propose aux joueurs solitaires une immersion totale dans l’univers viking, avec un monde ouvert riche en histoire et en défis. Les fans de la série pourront se plonger dans ce titre acclamé par la critique, offrant des heures de jeu palpitantes.

Le 16 janvier, c’est au tour du remake de Resident Evil 2 de faire son entrée. Pour ceux qui n’ont pas encore eu l’occasion de découvrir ce titre depuis sa sortie en janvier 2019, c’est l’occasion idéale de vivre l’horreur revisitée de l’un des plus grands succès de l’histoire de Capcom. Avec plus de 13 millions de joueurs ayant déjà acquis le jeu, il s’agit du 3e plus gros succès de la société japonaise.

En plus de ces titres majeurs, le catalogue du Xbox Game Pass accueillera également le retour de We Happy Few le même mois. Ce jeu d’action-aventure dystopique, développé par Compulsion Games et faisant partie de la famille Xbox depuis 2018, retrouve sa place dans le catalogue après des négociations, étant donné que les droits appartiennent à Gearbox Publishing.

Ainsi, en ce début d’année 2024, les abonnés du Xbox Game Pass peuvent anticiper des heures de divertissement variées, que ce soit en explorant des mondes ouverts vikings, en affrontant des horreurs redéfinies, ou en plongeant dans des aventures dystopiques captivantes.