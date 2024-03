Tomb Raider 1-3 Remastered : Premier gros patch pour corriger les bugs

Depuis sa sortie en février, Tomb Raider 1-3 Remastered a replongé les fans dans les premières aventures de Lara Croft, mais pas sans quelques imperfections. Aspyr, le studio en charge du remaster, vient enfin de sortir un premier gros patch pour corriger les problèmes les plus gênants du jeu.

Lara Croft est de retour dans une collection remastérisée de ses trois premières aventures, mais cette sortie n’a pas été exempte de bugs et de problèmes techniques. Si les améliorations graphiques, comme le lissage des modèles, les nouvelles textures et les effets de lumière, sont indéniables, certains défauts de l’époque ont malheureusement persisté, notamment des bugs et des glitchs.

Le patch tant attendu vise à résoudre ces problèmes, notamment en corrigeant des bugs de textures qui n’apparaissaient pas correctement en HD, des disparitions de textures liées aux angles de caméra, ou encore le manque de visibilité de certains objets.

Parmi les améliorations apportées, on compte l’ajout de textures HD manquantes, la mise à l’échelle des textures pour ne plus être affectées par les mouvements de la caméra, et des éclairages modernisés dans certaines zones très sombres. Des correctifs spécifiques ont également été apportés à chaque épisode, comme la résolution de bugs dans les niveaux de l’Égypte et de la Grande Muraille, ou encore des mises à jour des textures de lave et d’or fondu.

Bien que ce premier patch améliore significativement l’expérience de jeu, certains problèmes persistent et les joueurs espèrent que d’autres correctifs suivront pour rendre le jeu encore plus fluide et agréable à jouer. En attendant, les fans de Lara Croft peuvent télécharger ce patch sur toutes les plateformes et profiter d’une expérience de jeu plus fluide et plus immersive.