Ubisoft: Des changements pour les services d’abonnement

Ubisoft, le géant de l’industrie du jeu vidéo, annonce d’importants changements au sein de son service d’abonnement, passant du bien connu Ubisoft+ Multi Access et PC Access à un nouveau nom Ubisoft+ Premium. C’est Philippe Tremblay, directeur des abonnements chez Ubisoft, qui a partagé les détails de cette évolution et les quatre dernières années passionnantes d’Ubisoft+.

Ubisoft+ Premium et Ubisoft+ Classics : Nouvelles Offres à Explorer

La première grande modification réside dans la transformation d’Ubisoft+ Multi Access et PC Access en Ubisoft+ Premium. Cette offre premium, disponible sur Xbox, PC et Amazon Luna, garantit aux abonnés un accès instantané aux nouveautés dès leur sortie, et dans certains cas, un accès anticipé à des contenus à venir, notamment pour des titres tels que Prince of Persia: The Lost Crown. En plus de cela, les abonnés bénéficieront d’un catalogue riche de jeux plus anciens, d’éditions premium, d’extensions et de récompenses mensuelles. Tout cela pour le prix mensuel de 17,99 USD$.

Parallèlement, Ubisoft propose également une nouvelle offre baptisée Ubisoft+ Classics, qui met en avant une sélection de titres populaires, anciens et récents, tels que Far Cry 6, Rainbow Six Siege et Watch Dogs: Legion. Cette offre, disponible sur PC via l’Ubisoft Store, est proposée à un tarif mensuel attractif de 7,99 USD$.

Quatre Années d’Évolution Fructueuse

Philippe Tremblay partage avec enthousiasme le parcours d’Ubisoft+ au cours des quatre dernières années. Avec des millions de joueurs rejoignant le service et accumulant plus de 600 millions d’heures de jeu, 2023 a été l’année record pour Ubisoft+. Les nouveaux abonnés ont dépassé les prévisions, et le nombre d’utilisateurs actifs a atteint un pic en octobre, soulignant la popularité croissante du service.

Les Préférences de Jeu des Abonnés

Tremblay souligne la diversité des jeux qui captivent les abonnés, mentionnant les incontournables tels qu’Assassin’s Creed et Rainbow Six, tout en notant le succès rapide de nouveaux titres tels qu’Assassin’s Creed Mirage et The Crew Motorfest au cours des derniers mois.

Abonnés vs Acheteurs : Des Tendances Observées

Une observation intéressante concerne le comportement des abonnés par rapport aux acheteurs. Ubisoft constate qu’un abonnement sert de passerelle pour de nouveaux joueurs, avec 1 abonné sur 10 étant une personne qui n’avait jamais joué à un jeu Ubisoft auparavant. Cette découverte confirme que le modèle d’abonnement est un moyen efficace d’élargir l’écosystème d’Ubisoft.

Ubisoft+ Classics : Une Offre Axée sur le Rétro

Interrogé sur la création d’Ubisoft+ Classics, Tremblay souligne que l’analyse des résultats a montré l’appréciation des joueurs pour le catalogue de jeux plus anciens. Cela a conduit à la création d’un service dédié à ce catalogue, offrant une expérience de jeu rétro à un tarif mensuel compétitif. Le catalogue continuera de s’étoffer au fil du temps, permettant aux joueurs de plonger plus profondément dans les univers d’Ubisoft.ou

Impact du Changement de Nom sur les Abonnés Actuels d’Ubisoft+ PC Access

Les abonnés actuels d’Ubisoft+ PC Access peuvent respirer facilement, car le changement de nom n’affectera pas leurs offres existantes. Le tarif mensuel reste inchangé.

L’Anticipation de l’Intégration du Catalogue Activision Blizzard

Le directeur des abonnements reste évasif quant à la date de sortie du catalogue Activision Blizzard sur Ubisoft+. Cependant, il promet une expérience exceptionnelle pour les joueurs et annonce des détails plus concrets dans un avenir proche.

Ubisoft+ continue donc sa transformation pour offrir aux joueurs une expérience toujours plus enrichissante, avec de nouveaux titres, des avantages premium et une diversité de jeux à explorer. Restez à l’écoute pour plus de mises à jour sur cette évolution passionnante d’Ubisoft+.