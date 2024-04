Un ID@Xbox Digital Showcase ce 29 avril !

Microsoft a annoncé qu’elle tiendra un ID@Xbox Digital Showcase le 29 avril 2024 à 13h00.

Cette présentation offrira un aperçu de jeux tels que 33 Immortels, Lost Records Bloom & Rage, Vampire Survivors, Dungeons of Hinterberg, et bien d’autres encore. Microsoft promet des “bandes-annonces épiques, du gameplay inédit et de nouvelles révélations”.

Microsoft a confirmé que ce ID@Xbox Digital Showcase sera également disponible en langue des signes américaine (ASL).

Cette vitrine numérique Xbox suscite déjà de nombreuses attentes et spéculations parmi les fans de jeux vidéo. Quelles annonces excitantes et quels jeux attendez-vous le plus de découvrir lors de cet événement ?