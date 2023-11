Un jeu de la Nintendo Switch 2 déjà connu?

Actuellement, des spéculations circulent autour de la possible sortie de la Nintendo Switch 2, bien que la société n’ait pas encore officialisé cette information. Les rumeurs suggèrent une arrivée potentielle sur le marché dès l’année prochaine, voire au début de 2025. De manière notable, ces conjectures coïncident avec le report récent d’un jeu très attendu, Professor Layton and the New World of Steam.

Ce jeu, dévoilé lors du Nintendo Direct en février dernier, a subi un décalage de sa date de sortie, désormais prévue pour 2025. Cette annonce était accompagnée d’un nouveau trailer de gameplay lors de la récente présentation Vision Showcase. Cette vidéo a offert aux fans un aperçu concret du jeu, mettant en lumière une esthétique soignée et une transition artistique 3D vers quelque chose de nouveau.

Cette révélation a engendré des spéculations, certaines suggérant un lien possible entre ce report et une stratégie de lancement coordonnée avec la potentielle sortie de la Nintendo Switch 2 vers la fin de 2024. Il est donc envisageable que Professor Layton and the New World of Steam soit conçu pour être compatible avec plusieurs générations de consoles, voire qu’il soit le premier jeu présenté pour la future Nintendo Switch 2.

Pour les amateurs de la série Professor Layton, cette annonce, bien que accompagnée d’une attente prolongée, est accueillie favorablement. Elle offre également une perspective intéressante pour ceux qui anticipent la sortie de la Nintendo Switch 2. Il semble de plus en plus probable que ce nouveau titre de Layton fera partie du catalogue de lancement de la prochaine console de Nintendo, ou du moins qu’il sera l’un des premiers jeux marquants de 2025.