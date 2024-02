Un Nintendo Direct en février : Les rumeurs et les attentes des fans

Les rumeurs autour d’un Nintendo Direct prévu pour le mois de février se propagent rapidement dans la communauté des joueurs. C’est Jeff Grubb, un journaliste pour Venturebeat, qui a été le premier à divulguer cette information. Mais ce n’est pas tout, d’autres sources comme Universo Nintendo ont également avancé des dates potentielles pour cet événement très attendu, affirmant qu’il pourrait être diffusé entre le 12 et le 15 février, soit la semaine prochaine.

Nate the Hate, déjà à l’origine de rumeurs concernant la Nintendo Switch 2 qui se sont révélées exactes, a également évoqué la possibilité d’un Nintendo Direct dans les jours à venir. Dans son podcast, il a précisé que cette présentation devrait se concentrer sur les futurs jeux développés par les partenaires de Nintendo, excluant ainsi les annonces directes de la société japonaise. Cette orientation vers les partenaires pourrait signifier que des jeux comme Princess Peach Showtime ou Mario vs Donkey Kong ne seront pas au programme, de même que les productions indépendantes pourraient être mises de côté.

Concernant les jeux qui pourraient être annoncés lors de ce Nintendo Direct dédié aux partenaires, les spéculations vont bon train. Si les jeux indépendants sont potentiellement exclus de cette présentation, Nate the Hate aurait probablement mentionné le programme « Indie World ». Parmi les jeux qui pourraient être dévoilés, on parle notamment de Tomb Raider 1-3 Remastered, dont la sortie sur Nintendo Switch pourrait être confirmée pour le même moment que sur les autres plateformes. Il est également possible qu’un aperçu de Star Wars: Dark Forces Remaster soit présenté, prévu également pour le mois de février. Quant à des titres comme MLB The Show 24, South Park: Snow Day, Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes ou encore Professeur Layton et le Nouveau Monde à Vapeur, ils pourraient également trouver leur place dans cette présentation.

Bien entendu, il est important de garder à l’esprit que cette liste n’est pas exhaustive et que Nintendo pourrait réserver quelques surprises de taille. Cependant, les fans doivent rester prudents et ne pas se laisser emporter par des attentes trop spécifiques, afin d’éviter toute déception.