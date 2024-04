Une mise à jour arrive pour Fallout 4

Avec l’effervescence autour de la série TV Fallout ces derniers jours, de nombreux joueurs se sont replongés dans les jeux de la franchise, tels que Fallout 76, Fallout: New Vegas et surtout Fallout 4. Cependant, un problème majeur a récemment émergé, affectant les joueurs Xbox qui tentent de débloquer des succès dans Fallout 4.

Depuis la fin du mois de mars, aucun joueur n’a pu débloquer le moindre succès, que ce soit dans le jeu de base ou dans l’un des DLC. Une anomalie a été remarquée dans les données de TrueAchievements, où aucune réussite n’a été enregistrée pour Fallout 4 sur les consoles Xbox. Les joueurs qui ont été inspirés par la récente sortie de la série TV ont exprimé leur frustration face à cette situation.

Curieusement, ce problème semble être limité aux consoles Xbox One et Xbox Series X|S, car les versions Steam, Windows et PlayStation ne sont pas touchées. Bethesda a confirmé être au courant de cette anomalie et a assuré qu’elle travaillait sur un correctif.

La bonne nouvelle est que le 25 avril verra la sortie de la mise à jour next-gen de Fallout 4, qui apportera des améliorations et des correctifs, non seulement pour les consoles Xbox Series X|S et PlayStation 5, mais également pour les versions Xbox One, PlayStation 4 et PC. Espérons que cette mise à jour résoudra le problème des succès pour les joueurs Xbox de Fallout 4.