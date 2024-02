Final Fantasy VII Remake: Une nouvelle mise à jour

Les fans de Final Fantasy VII Remake sont en ébullition à l’approche de la sortie de Final Fantasy VII Rebirth ce 29 février. Alors que les joueurs se préparent à découvrir cette nouvelle aventure, une récente mise à jour du premier chapitre de Remake a suscité une certaine surprise.

Pour rappel, Final Fantasy VII Remake est la première partie de cette nouvelle trilogie de Final Fantasy VII. Un jeu sorti en 2020 sur PS4 avant d’arriver ensuite sur Playstation 5 et PC.

La mise à jour (1.003) arrive avec divers correctifs techniques sur PlayStation et PC mais pas de changements majeurs. Un détail a cependant attiré l’attention des joueurs : la tenue de Tifa dans un flashback à Nibelheim a été modifiée. Elle porte désormais un maillot de corps noir en plus de sa chemise blanche. Un changement qui semble être en lien avec son apparence dans Final Fantasy VII Rebirth.

Une autre modification a été apportée au mod FFVIIHook, utilisé par de nombreux joueurs pour corriger des problèmes techniques sur la version PC de Final Fantasy VII Remake. Une modification qui a malheureusement conduit à ce que le mod ne soit plus compatible avec la mise à jour, ce qui a déçu de nombreux fans.

Enfin, le changement le plus remarqué concerne une ligne de dialogue d’Aerith à la fin du jeu. La phrase “I miss it, the steel sky” a été changée en “The sky… I don’t like it”. Une modification qui a surpris les fans et souléve des questions sur son lien éventuel avec les événements de Final Fantasy VII Rebirth.