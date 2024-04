Une mise à jour pour la Xbox

La dernière mise à jour d’avril pour les consoles Xbox est désormais en cours de déploiement, offrant aux utilisateurs des améliorations significatives dans divers domaines. Cette mise à jour inclut des améliorations pour Discord, les captures de jeu et les privilèges des invités, ainsi qu’une mise à jour importante de l’application Xbox sur PC.

Une des fonctionnalités les plus attendues de cette mise à jour est l’amélioration de Discord, permettant aux propriétaires de Xbox d’entendre les effets audio des autres utilisateurs lors des appels vocaux. Cette fonctionnalité peut être désactivée si nécessaire. De plus, les utilisateurs qui utilisent OneDrive pour sauvegarder leurs captures de jeu recevront désormais une notification en cas de manque d’espace sur le service cloud de Microsoft.

La mise à jour comprend également un nouveau code PIN invité, qui permet de restreindre les utilisateurs non autorisés à installer ou désinstaller des jeux ou des applications sur la console Xbox. Cette fonctionnalité offre un niveau supplémentaire de sécurité et de contrôle aux propriétaires de Xbox.

L’application Xbox sur PC a également été mise à jour de manière significative, introduisant les Game Hubs pour tous les utilisateurs. Cette fonctionnalité offre une expérience de jeu plus immersive en fournissant aux joueurs une gamme d’informations utiles, notamment les statistiques HowLongToBeat, l’activité des amis dans le jeu, les informations sur les succès, et bien plus encore.

Des nouvelles concernant la future Xbox

En plus des améliorations logicielles, les fans de Xbox peuvent également attendre avec impatience les prochains développements matériels. Le président de Xbox a confirmé que Microsoft travaille activement sur sa prochaine console de nouvelle génération, promettant le “plus grand saut technologique” jamais vu entre deux générations.

De plus, Microsoft prévoit de sortir un nouveau modèle de Xbox Series X plus tard cette année. Ce modèle, entièrement blanc et sans lecteur de disque, devrait offrir quelques améliorations mineures par rapport au modèle actuel.

En résumé, la dernière mise à jour d’avril pour les consoles Xbox apporte de nombreuses améliorations tant sur le plan logiciel que matériel, offrant aux utilisateurs une meilleur expérience de jeu.