Une nouvelle date de sortie pour The Rogue Prince of Persia

En effet, dans un geste stratégique, le studio Evil Empire a annoncé la semaine dernière le report de la sortie de The Rogue Prince of Persia . Initialement prévue pour le 14 mai, la nouvelle date de sortie est désormais fixée au 27 mai sur Steam. Ce changement faisait suite à la sortie surprise du jeu Hades 2.

Le studio a exprimé avec humour que même leur équipe et leurs mères étaient absorbées par Hades 2, ce qui les a incités à reporter leur propre jeu pour permettre à tous de profiter de cette nouvelle expérience. Ils ont également mentionné que si Silksong était lancé sans annonce préalable dans les deux prochaines semaines, ils seraient prêts à “tout remettre en question”, soulignant ainsi l’impact significatif des sorties concurrentes sur leurs plans.

Le report n’était pas seulement une question de timing ; il offre également à Evil Empire l’opportunité de peaufiner davantage , d’ajouter de nouvelles fonctionnalités intéressantes et de résoudre les derniers bugs.

En guise de consolation pour l’attente prolongée, le studio a révélé que le prix de lancement serait de 19,99 $/€, une agréable surprise pour les fans qui s’attendaient à un coût plus élevé.

The Rogue Prince of Persia's new release date is 27th May! If you didn't see our previous post, the TLDR is to give people time to play Hades 2, including us😄

But if Silksong shadow-drops in the next two weeks we're burning the whole thing down!

Anyway, we can also reveal The…