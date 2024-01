Une petite mise à jour Elden Ring

Elden Ring, le jeu de rôle d’action encensé de Bandai Namco et FromSoftware, vient de recevoir une mise à jour discrète sur PC, le propulsant en version 1.10.1. Cependant, ni l’éditeur Bandai Namco ni le développeur FromSoftware n’ont mentionné l’extension tant attendue Shadow of the Erdtree dans les notes de mise à jour.

Cette mise à jour, disponible sur le site web de Bandai Namco, cible spécifiquement la version Steam d’Elden Ring, mettant à jour ses mesures anti-triche en accord avec une mise à jour du système d’exploitation Steam. Cela n’apportera évidemment pas de changement significatif pour la plupart des joueurs, mais constitue un soulagement pour ceux qui continuent d’envahir dans Elden Ring ou de participer à ses zones de combat joueur contre joueur dédiées.

Cependant, ce n’est pas la mise à jour d’Elden Ring que les fans attendent avec impatience, et chaque indice de mouvement de la part de Bandai Namco ou FromSoftware est scruté de près. À l’approche de son deuxième anniversaire en février, Elden Ring n’a toujours pas révélé quand les fans pourront enfin jouer à l’extension très attendue Shadow of the Erdtree.

Cette extension avait été annoncée en mars comme un important ajout à Elden Ring.