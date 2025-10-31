Android rapproche son cœur de Linux : vers des mises à jour plus simples et plus longues

Bonne nouvelle pour les mises à jour : Android noyau Linux GKI se rapproche du mainline. Résultat attendu : moins de patchs maison, correctifs de sécurité plus rapides et un support logiciel qui dure plus longtemps. Google pousse une nouvelle marche : rapprocher le noyau Android du Linux “mainline” tout en renforçant le modèle GKI (Generic Kernel Image). En clair : moins de bricolage spécifique aux appareils, plus de code partagé, et des correctifs de sécurité qui circulent plus vite.

Ce que change Android noyau Linux GKI

: Android profite plus tôt des améliorations upstream (horaire/“scheduler”, gestion de mémoire, pilotes modernes). GKI partout : une image noyau générique, des modules fournis par les constructeurs… et des mises à jour noyau qui ne cassent pas tout le téléphone.

Noyau plus récent (LTS) : Android profite plus tôt des améliorations upstream (horaire/"scheduler", gestion de mémoire, pilotes modernes).

Pour les fabricants et opérateurs

: plus de chances d’offrir 3–5 ans de MAJ sans souffrir côté kernel. Coûts : moins de divergence = moins de coûts d’intégration au fil du temps.

Pour les utilisateurs