Android rapproche son cœur de Linux : vers des mises à jour plus simples et plus longues

Bonne nouvelle pour les mises à jour : Android noyau Linux GKI se rapproche du mainline. Résultat attendu : moins de patchs maison, correctifs de sécurité plus rapides et un support logiciel qui dure plus longtemps. Google pousse une nouvelle marche : rapprocher le noyau Android du Linux “mainline” tout en renforçant le modèle GKI (Generic Kernel Image). En clair : moins de bricolage spécifique aux appareils, plus de code partagé, et des correctifs de sécurité qui circulent plus vite.

Ce que change Android noyau Linux GKI

  • Noyau plus récent (LTS) : Android profite plus tôt des améliorations upstream (horaire/“scheduler”, gestion de mémoire, pilotes modernes).
  • GKI partout : une image noyau générique, des modules fournis par les constructeurs… et des mises à jour noyau qui ne cassent pas tout le téléphone.
  • Moins de backports : moins de patchs “à la main” = maintenance plus simple et MAJ plus fréquentes.
  • Sécurité : CVE corrigeables plus vite, signatures cohérentes, meilleure isolation des modules.
  • Autonomie/performances : scheduling, I/O, réseau : tout ce que Linux améliore, Android en hérite plus vite.

Pour les fabricants et opérateurs

  • Cycle produit plus sobre : on limite les branches noyau exotiques par modèle.
  • Pérennité : plus de chances d’offrir 3–5 ans de MAJ sans souffrir côté kernel.
  • Coûts : moins de divergence = moins de coûts d’intégration au fil du temps.

Pour les utilisateurs

  • Mises à jour de sécurité plus régulières, support prolongé, et un potentiel de meilleure stabilité sur la durée.
  • À court terme, tout ne se débloque pas d’un coup : chaque OEM doit suivre la cadence GKI et publier ses modules proprement.

