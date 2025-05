Gemini Flow : l’IA de Google fait tout un cinéma (pour vrai)

Google IO 2025 restera dans les annales comme celle où l’IA a franchi une nouvelle frontière cinématographique, celle de Gemini Flow.

Oubliez les caméras, les plateaux de tournage et les longues heures de montage. Google lance ces jours-ci Gemini Flow, une nouveauté stupéfiante intégrée à son IA Gemini, capable de transformer de simples phrase livrées à l’écrit en courts métrages visuellement riches et cohérents.

Comme quoi Gemini était tous azimuts, cette année à Google IO.

Gemini Flow représente la fusion de deux technologies d’IA que Google vient tout juste de mettre à niveau: Veo 3 est la dernière itération du modèle de génération vidéo de Google, et Imagen 4 est son homologue pour la création d’images.

Annoncées lors de Google IO, ces deux nouvelles versions affichent des capacités accrues.

Imagen 4 peut générer des images d’un photoréalisme étonnant tout en maintenant une cohérence stylistique et des personnages constants sur plusieurs rendus, une étape cruciale pour la narration visuelle.

Veo 3 a fait des bonds de géant dans la compréhension du langage cinématographique, la génération de mouvements complexes et la production de séquences vidéo plus longues et logiques. Veo 3 permet surtout de créer des dialogues, en plus de générer la vidéo.

Gemini Flow 101

Gemini Flow agit comme un réalisateur virtuel. L’utilisateur lui soumet un script, une description de scène, ou même une simple idée narrative. L’IA analyse d’abord le texte pour en extraire les éléments clés : personnages, lieux, actions, atmosphère, et même les intentions de mise en scène.

Imagen 4 entre en jeu pour créer les acteurs, les décors et les images clés qui établissent l’identité visuelle du film. En s’appuyant sur ces bases visuelles, Veo 3 anime les scènes, génère les mouvements de caméra, gère l’éclairage et le rythme, produisant des clips vidéo fluides.

Gemini Flow assemble ces clips, ajoutant potentiellement des transitions et même une ambiance sonore basique générée par IA, pour livrer un court métrage complet.

Pour illustrer Gemini Flow, Google a soumis en direct sur scène un simple prompt à son IA: «Une scène d’ouverture. Extérieur nuit. Une ruelle parisienne pavée et humide sous une pluie fine. Un détective privé, trench-coat élimé et chapeau fedora, se tient sous un lampadaire solitaire. La fumée de sa cigarette danse dans le halo de lumière. Il lève les yeux vers une fenêtre éclairée au troisième étage. Un chat noir traverse furtivement la rue. Travelling lent vers le visage du détective, ses yeux révèlent une détermination soudaine.»

En quelques instants, l’écran a affiché un court clip saisissant. L’atmosphère de type film noir était palpable, la pluie brillait sur les pavés, la texture de l’imper semblait réelle, et le mouvement de caméra ajoutait une tension dramatique.

Gemini Flow ouvre de nouvelles perspectives pour les créateurs de contenu, les réalisateurs indépendants, les publicitaires, et pour les amateurs désireux de visualiser leurs histoires.

Google a clairement indiqué que la révolution de la création vidéo par IA ne fait que commencer, et Gemini Flow est son fer de lance.Ça risque de barder dans les studios de cinéma partout sur la planète.