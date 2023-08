Génératrice solaire Bluetti AC300 : mobilité extrême

Il s’est produit quelque chose d’étrange dans le monde de l’électronique mobile ces dernières années : le marché des batteries d’appoint a explosé, au point d’inclure désormais des appareils capables de remplacer des génératrices traditionnelles. La génératrice AC300 de Bluetti en fait la preuve.

Bluetti a vu le jour en 2019 aux États-Unis. Il s’agit de la filiale d’une entreprise chinoise qui se spécialisait déjà dans les équipements électriques destinés au secteur commercial. Bluetti a été lancée via un projet Kickstarter mais a depuis élargi son catalogue et figure parmi les marques les plus connues d’appareils de génération et de stockage d’énergie grand public.

Parce que c’est nouveau, et parce qu’ils volaient le show au CES en janvier dernier, on a voulu essayer un produit typique de la marque Bluetti. L’essai a duré un mois et comprend trois appareils : la génératrice AC300 (un investisseur de courant, vraiment), une batterie au lithium ion B300 de 3072 watts-heure, et deux capteurs solaires repliables PV350 de 350 watts chacun.

L’ensemble a été mis à l’essai sur la route, en camping, dans des environnements où il n’y avait aucune source électrique à proximité.

La conclusion, qui a l’air d’un message publicitaire tellement elle est bonne, est qu’il est possible, en 2023, de vivre de façon pleinement autonome en tant que nomade numérique, simplement grâce aux rayons du soleil.

L’été, en tout cas. On devra refaire le test en hiver, quand le soleil ne génère qu’une fraction de sa chaleur estivale.

Un tout-en-un étonnant

Pour un usage quotidien, l’ensemble AC300 + B300 est superflu. Sa puissance de 3000 watts est celle d’une grosse génératrice qu’on utilise normalement à la maison quand il y a une panne de courant.

Si vous cherchez une batterie d’appoint pour travailler sur la terrasse, ou pour quelques heures au chalet, il existe des appareils de taille beaucoup plus modeste qui feront amplement l’affaire.

Le modèle AC300 présente sept prises de courant alternatif (AC), dont une prise dite «de sécheuse» de 30 ampères, qui ne vous sera utile que si vous voyagez dans un véhicule récréatif, ou si vous voulez alimenter un chalet en entier.

Les six autres prises peuvent alimenter n’importe quel appareil électrique, d’un frigo à un ordinateur personnel, le temps que la batterie s’épuise. Un ordinateur portable a besoin de quelques dizaines de watts pour charger sa batterie. Un petit frigo demande 700 watts.

On trouve aussi trois ports USB (dont deux ports USB-C de 7,5 watts) à l’avant et deux chargeurs Qi sans contact de 15 watts sur le dessus de l’appareil.

C’est parfait pour un bureau mobile, puisque vous pouvez charger plus d’un ordinateur, et quelques téléphones en simultané pour une bonne partie de la journée. Gardez en tête qu’une batterie de 3072 watts-heure fournit l’équivalent de 3072 watts pendant une heure. Autrement dit, si vous consommez 300 watts en continu, vous en aurez pour dix heures.

500 watts solaires

Les panneaux solaires de Bluetti produisent en théorie 350 watts à partir du soleil. Par une chaude journée de juillet, le mieux qu’on a pu obtenir est une puissance variant entre 500 et 600 watts à l’aide deux panneaux. C’est moins qu’annoncé, mais ça suffisait pour alimenter le bureau mobile de deux personnes, un petit climatiseur de table, une machine à café et un chargeur pour téléphone (tout ça consommait 500 watts environ).

Cette production a duré environ 4 heures. Le soleil est allé se cacher derrière les nuages. Entre temps, on a pu récupérer 20% de la capacité de la pile, en plus des besoins en énergie de nos appareils. À la fin de la journée, on aura consommé le tiers de la capacité de l’ensemble Bluetti.

Autrement dit, par une semaine ensoleillée, sans trop changer sa routine, on peut vivre trois jours en pleine brousse avec un tel ensemble électrique. L’expérience variera selon la météo et plein d’autres facteurs. Par exemple, vous pourriez faire le plein entier de la batterie durant une belle journée ensoleillée et étirer son autonomie à plus de trois jours. Ou à l’inverse, du mauvais temps pourrait l’écourter.

Dans le pire des cas, l’ensemble AC300 + B300 peut être chargé à partir d’une prise d’alimentation murale, d’une prise automobile de 12V (mais soyez patients!) ou même par USB (lentement, là aussi). On peut le charger plus de 3000 fois avant de sentir une dégradation de sa performance, promet-on chez Bluetti.

C’est une polyvalence qui rend le tout particulièrement utile si vous vivez dans un environnement où le courant manque régulièrement, mais pas tout le temps. Un chalet loin dans le bois, par exemple. Ou une maison située dans un quartier sensible aux événements météo comme les orages ou les tempêtes de neige.

Chose sûre, si vous songez à acheter une génératrice à essence, vous pouvez tout de suite changer d’idée et considérer l’achat d’un appareil comme ceux de Bluetti, de Jackery ou des autres marques qui ont investi ces derniers temps le créneau des génératrices électriques.Elles font très bien l’affaire, à un prix un peu plus élevé. L’ensemble AC300 + B300 avec deux panneaux solaires coûte près de 5000$. Mais si vous en avez besoin, vous apprécierez sa polyvalence. Et son fonctionnement tout à fait silencieux.