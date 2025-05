Microsoft Surface Laptop et Surface Pro : plus d’IA, moins cher

Microsoft a levé le voile sur deux nouvelles additions à sa famille Surface : un Surface Laptop de 13 pouces et une Surface Pro de 12 pouces.

Ces appareils renforcent la volonté de Microsoft d’imposer son étiquette de PC Copilot+, conçus pour offrir une performance suffisante pour animer une intelligence artificielle dernier cri, grâce notamment à l’intégration des nouveaux processeurs Snapdragon X de Qualcomm.

L’intelligence artificielle, donc, est au centre de l’expérience utilisateur des deux nouveaux venus. Les Surface Laptop et Surface Pro sont parmi les premiers à embarquer les puces Snapdragon X Elite et Snapdragon X Plus, qui intègrent des unités de traitement neuronal (NPU) prêts pour l’IA générative. Ces processeurs neuronaux exécutent des dizaines de billions d’opérations par seconde, ouvrant la voie à des fonctionnalités IA accélérées, comme la fameuse fonction Recall de Windows 11, qui retrouve instantanément n’importe quel contenu vu sur l’appareil. Windows intègre aussi un Cocreator pour la génération d’images et de texte assistée par IA, et Live Captions avec sous-titrage et traduction en temps réel.

Surface Laptop 13 pouces

Microsoft promet des machines plus rapides pour les tâches traditionnelles, mais aussi plus intelligentes et réactives aux besoins de l’utilisateur.

Le nouveau Surface Laptop de 13 pouces conserve le style de la gamme, mais modernisé. Ses bordures d’écran sont plus fines. Microsoft dit avoir amélioré l’expérience de frappe sur son clavier, un point crucial pour la productivité.

Sous le capot, outre le Snapdragon X, on attend une autonomie de 18 heures. La connectique devrait inclure des ports USB-C, un port USB-A classique en plus du port d’alimentation.

Surface Pro 12 pouces

La Surface Pro de 12 pouces incarne la flexibilité du 2-en-1 chère à Microsoft. Plus légère et plus fine, elle promet la puissance d’un ordinateur portable et la portabilité d’une tablette.

L’une des grandes nouveautés est l’option d’un écran OLED avec technologie HDR, qui améliore le contraste et la luminosité. La Surface Pro est annoncée avec un nouveau clavier Surface Pro Flex Keyboard, qui s’utilise attaché ou détaché de l’appareil. C’est pratique.

Le Surface Slim Pen est toujours supporté. En termes de connectivité, du Wi-Fi 7 et une option 5G sont des options.

. Le Surface Laptop de 13 pouces sera accessible à partir de 1349 $ CAD. De son côté, la Surface Pro de 12 pouces sera proposée à un prix de départ de 1199 $ CAD, le clavier Flex Keyboard étant vendu séparément.