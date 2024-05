Avec le Surface Laptop, les PC IA débarquent et sont moins chers que vous ne l’auriez pensé.

Le Surface Laptop de Microsoft commence à 1000 $US (1350 $CA) et est disponible en deux tailles (13,8” et 15”). C’est un appareil mince, léger, portable et pourtant puissant qui met en valeur toutes les fonctionnalités d’intelligence artificielle de Windows 11 ainsi que des fonctionnalités d’IA tierces. Sa cible est le MacBook Air M3 d’Apple.

Microsoft a publié un billet de blogue entier présentant la nouvelle gamme de « PC Copilot+ ». Ce sont des appareils axés sur l’intelligence artificielle qui offrent au moins 40 TOPS, afin qu’ils puissent exécuter de nombreuses tâches d’IA localement (bon pour la latence et la confidentialité).

Redmond s’est associé à Samsung, Acer, Asus, Dell, HP et Lenovo, qui ont tous présenté leur version d’un PC Copilot+ – tous des portables, et tous alimentés par la puce Snapdragon X de Qualcomm.

Qualcomm Snapdragon X

Le Surface Laptop est alimenté soit par le Snapdragon X Elite, soit par le Snapdragon X Plus. Le premier a un CPU à 12 cœurs, le second à 10 cœurs. Cependant, les deux puces offrent 45 TOPS de puissance de calcul pour l’IA, leur permettant d’obtenir le badge Copilot+.

Le modèle de base est la version de 13,8” avec la puce X Plus. Les variantes de 13,8” et de 15” ont toutes deux des écrans tactiles au ratio 3:2 avec une densité de pixels de 201 ppp. Leur taux de rafraîchissement dynamique va jusqu’à 120 Hz et ils sont protégés par du verre Gorilla Glass 5.

Le modèle de 13,8” pèse 1,34 kg et mesure 16,5 mm d’épaisseur avec une batterie qui offre jusqu’à 20 heures d’autonomie. Le portable de 15” pèse 1,66 kg et mesure 18,3 mm d’épaisseur avec 22 heures d’autonomie. La charge se fait à 39 W et 65 W, respectivement.

Les boîtiers des portables sont fabriqués à partir de 67 % de matériaux recyclés, y compris 100 % d’aluminium recyclé (qui a été anodisé pour une finition de surface plus durable). Le plus petit est disponible en quatre couleurs (saphir, dune, noir, platine), tandis que le plus grand n’est disponible qu’en deux couleurs (noir, platine).

Connectivité à l’avenant

Pour la connectivité, les deux ont deux ports USB-C compatibles USB 4 et DisplayPort 2.1. Il y a un seul port USB-A 3.1, une prise casque et un lecteur de carte microSD. De plus, il y a un port Surface Connect pour le Surface Dock. La connectivité sans fil comprend le Wi-Fi 7 et le Bluetooth 5.4. Outre les écouteurs filaires et sans fil, vous pouvez également utiliser les haut-parleurs Omnisonic avec prise en charge Dolby Atmos.

La puce Snapdragon X et un petit modèle d’IA local créeront une belle image pour vous, sans lien vers l’externe. Vous pouvez utiliser l’application Restyle Image pour prendre une image existante et la transformer dans n’importe quel style artistique que vous pouvez imaginer.

Les Microsoft Surface Laptops sont disponibles en précommande dès maintenant, les expéditions commenceront le 18 juin. Comme promis, voici un aperçu plus détaillé des prix – notez que le modèle de 15” n’est disponible qu’avec une puce Snapdragon X Elite, celui de 13,8” a également une version X Plus moins chère.

La capacité de la RAM commence à 16 Go, mais il existe une option de 32 Go et même de 64 Go, bien que cela soit exclusif aux précommandes et ne soit pas disponible dans toutes les régions (du moins pour l’instant). Le stockage est un SSD amovible jusqu’à 1 To.