Apple MacBook Air M3 : Ce qu’il faut savoir

Ce nouveau Mac apporte des améliorations notables par rapport à son prédécesseur, le MacBook Air M2, sorti en 2022.

Le cœur de l’appareil est le nouveau processeur M3 d’Apple, gravé en 3 nm. Il offre des performances accrues par rapport au M2, avec une augmentation de 20% de la vitesse du processeur et de 35% de la vitesse des graphiques.

Le M3 dispose également d’un Neural Engine plus puissant, ce qui améliore les performances des tâches d’apprentissage automatique, telles que la reconnaissance faciale et le traitement du langage naturel.

Le MacBook Air M3 est disponible avec 8 Go ou 16 Go de mémoire vive unifiée, ce qui garantit un fonctionnement fluide même pour les tâches exigeantes. Le stockage de base a été doublé par rapport au M2, passant de 256 Go à 512 Go. Des options de 1 To et 2 To sont également disponibles.

Il conserve son écran Liquid Retina de 13,6 pouces avec une résolution de 2560 x 1600 pixels et une luminosité maximale de 500 nits. Sa webcam a été améliorée et passe à 1080p, offrant une meilleure qualité d’image pour les appels vidéo. La grande nouveauté est la possibilité de pouvoir brancher en même temps deux moniteurs externes 4K sur l’appareil.

Outre ses deux ports USB-C, la connectivité Wi-Fi 6E et Bluetooth 5.3 sont également présentes. Apple annonce une autonomie de 18 heures pour le MacBook Air M3, soit la même que celle du M2.

Son prix de détail démarre à 1450$ en version à écran de 13 pouces et à 1750$ en version à écran de 15 pouces.

Le nouveau MacBook Air M3 est un excellent choix pour ceux qui recherchent un ordinateur portable performant, léger et portable. Il offre des performances accrues par rapport au M2, un meilleur stockage et une webcam améliorée.