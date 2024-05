Thunderbolt Share : Intel simplifie le partage d’un PC à l’autre

Thunderbolt Share permet le partage de fichiers et d’écran sans affecter les performances du réseau.

Intel a annoncé le lancement de Thunderbolt Share, un moyen «simple, rapide et efficace» de partager des écrans et des fichiers entre deux PC. Ce nouveau logiciel veut permettre aux utilisateurs de PC de tirer le meilleur parti de leurs appareils sans surcharger les réseaux WiFi ou Ethernet.

Thunderbolt Share permet aux propriétaires de PC de connecter deux ordinateurs avec une connexion filaire qui tire parti de la vitesse, de la faible latence et de la sécurité de Thunderbolt. Il permet l’accès de PC à PC pour partager l’écran, le clavier, la souris et le stockage. Le logiciel permet également la synchronisation de dossiers ou le transfert de fichiers par glisser-déposer entre les ordinateurs.

Jason Ziller, le vice-président et directeur général de la connectivité chez Intel, dit que cette technologie «réalise notre ambition d’apporter des solutions innovantes sur le marché et d’offrir de nouvelles expériences aux utilisateurs pour tirer le meilleur parti de leurs PC».

Thunderbolt Share fonctionnera avec les PC, les stations d’accueil et les moniteurs Thunderbolt 4 ou 5.

Ainsi, vous pourrez transférer rapidement et facilement vos données et fichiers d’un ancien PC vers votre nouvel ordinateur. Auparavant, vous deviez transférer les fichiers sur un disque dur, le brancher sur votre nouveau PC et copier les fichiers. Thunderbolt Share permet de connecter directement les deux PC et de glisser-déposer les fichiers d’un à l’autre.

Thunderbolt Share permet également le partage d’écran dans la résolution d’origine. Il promet une faible latence pour une expérience fluide et réactive qui inclut l’écran, le clavier et la souris avec une mise en miroir d’écran pleine HD jusqu’à 60 images par seconde. Des résolutions plus élevées pourraient entraîner moins d’images par seconde, mais Ziller dit que ce sera toujours une «excellente expérience».

Intel assure que la sécurité et la confidentialité ne seront pas compromises par Thunderbolt Share. Le logiciel protège les données et respecte le contrôle d’accès utilisateur des écrans verrouillés par mot de passe Windows et n’autorise que certaines opérations à avoir un accès local.