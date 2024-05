Google Pixel 8a : Android milieu de gamme, IA de pointe

Équipé d’une puce Tensor G3, le Pixel 8a prend en charge les mêmes fonctionnalités d’IA puissantes que les téléphones phares de Google.

Considérant son prix de seulement 679 $, il s’agit du meilleur téléphone Android de milieu de gamme sur le marché et peut-être l’un des meilleurs rapports qualité-prix de tous les téléphones actuellement en vente.

Design

Le Pixel 8a est presque identique au Pixel 8 standard. Cependant, il existe quelques différences. Les plus évidentes sont les bordures plus larges et la taille de l’écran. Au lieu d’un écran de 6,2 pouces, le Pixel 8a atteint un maximum de 6,1 pouces. Vous bénéficiez toujours d’un panneau OLED et d’un taux de rafraîchissement légèrement plus rapide de 120 Hz par rapport au Pixel 7a de l’année dernière.

Le cadre du téléphone est toujours en aluminium, ce qui est agréable au toucher, tandis que la barre de caméra métallique à l’arrière est en fait un ou deux millimètres plus fine, ce qui donne un appareil encore plus élégant. Google a également remplacé le panneau arrière en verre du Pixel 8 par du plastique.

Tensor G3

Les puces Tensor de Google n’offrent pas le même niveau de performances brutes que les puces concurrentes d’Apple ou de Qualcomm. Mais le G3 du Pixel 8a est rapide et réactif, même pour les jeux.

Une partie des améliorations de performances provient de toutes les fonctionnalités d’IA embarquées que le Tensor G3 débloque, telles que Audio Magic Eraser, Best Take et Magic Editor, que vous pouvez utiliser autant que vous le souhaitez au lieu du plafond de 10 photos auquel les utilisateurs gratuits sont soumis dans Google Photos.

Photo

Côté photo, le Pixel 8a dispose du même capteur principal de 64 MP et ultralarge de 13 MP que le Pixel 7a de l’année dernière. C’est toujours un très bon appareil photo. Le Pixel 8a n’a pas d’autres astuces matérielles en dehors d’une solide caméra selfie de 13 MP, l’IA de Google est là pour améliorer encore vos photos. Best Take vous permet de capturer plusieurs photos de groupe, puis d’échanger les réactions des personnes à partir de différentes options. C’est facile à utiliser et vous permet de créer un composite où tout le monde sourit, ce qui semble être un scénario gagnant-gagnant. Ensuite, il y a Magic Editor, un moyen amusant et puissant d’éliminer les éléments gênants ou de déplacer les sujets comme vous le souhaitez.

Côté batterie, le Pixel 8a peut tenir 8 heures et demie entre les charges.Google n’innove pas avec le Pixel 8a. Mais des appareils photo de pointe, un excellent écran, une bonne autonomie de batterie et un design élégant ne se démoderont jamais, surtout pour le prix. L’ajout de fonctionnalités d’IA qui n’étaient auparavant disponibles que sur les téléphones phares de Google le rend également plus intelligent que ses rivaux.