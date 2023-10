Google Pixel 8 : de l’IA mur à mur

Google a créé la gamme Pixel il y a 7 ans en promettant le meilleur matériel, le meilleur logiciel et la meilleure utilisation de l’IA. Le Pixel 8 incarne plus que jamais cette stratégie.

L’appareil qui est mis en vente en octobre par Google est livré en deux versions, comme avant. Le Pixel 8 est le modèle d’entrée de gamme qui devrait plaire au plus grand public. Le Pixel 8 a un affichage de 6,2 pouces dont la luminosité est rehaussée à 2000 nits. Son taux de rafraîchissement s’ajuste selon les conditions de 60 à 120 hertz.

Visuellement, l’appareil est plus raffiné. Google opte cet automne pour des tons mats et des coloris sobres qui rendent son téléphone moins tape-à-l’œil. Sa forme est légèrement plus arrondie, par rapport au Pixel 7.

Plus vert

Sous le capot se trouve une armature en aluminium qui est recyclée à 100%, promet-on chez Google. On ne trouve aucun plastique dans son emballage non plus. L’objectif ici est d’atteindre la carboneutralité et de réduire l’empreinte environnementale à son minimum au plus tard en 2030.

Parlant de 2030, Google promet que ses Pixel 8 et Pixel 8 Pro pourront recevoir gratuitement jusqu’à 7 mises à niveau de leur système Android, ce qui en principe les rendra utilisables jusqu’en 2030.

À cela s’ajoute une réparabilité améliorée. Les pièces de rechange pour l’affichage, la caméra et la batterie seront plus facilement disponibles, assure Google.

Plus puissant

Comme Apple, Google propose des puces conçues à l’interne. Le Pixel 8 a droit à la 3e génération de son architecture appelée Tensor G3. Il repose sur un processeur ARM aux côtés duquel on trouve un processeur graphique, un moteur d’IA et d’autres composants qui rendent cette mécanique plus puissante que sa prédécesseure.

L’indication fournie par Google fait état d’une capacité de calcul deux fois plus efficace dans certains cas par rapport au Pixel 6, le téléphone lancé en 2021.

Cela permet à Google d’inclure sur l’appareil des fonctions natives plus performantes, comme la compréhension et la génération de texte.

Caméra revisitée

Google améliore aussi sa caméra. Le Pixel 8 a droit à un nouvel objectif grand angle, mais ce sont surtout les fonctions d’IA ajoutées à son application qui vont faire réagir.

Une de ces nouveautés est un effaceur magique pour le son. Comme l’effaceur magique pour la photo, il sera possible d’éditer les vidéos avec cet outil pour éliminer seulement certains sons, des bruits de fond, qui pourraient être dérangeants.

L’application photo inclut aussi un éditeur automatisé qui reprend les meilleurs éléments de plusieurs photos prises en rafale pour créer une photo ultime parfaite. Par exemple, elle peut regrouper les visages souriants de personnes dans une photo de groupe où personne ne sourit vraiment en même temps.

Assistant Google avec Bard

Google a aussi confirmé que l’Assistant Google de ses téléphones allait intégrer son IA générative Bard. Bard est un outil d’IA assez avancé qui automatise certaines tâches. Cela devrait rendre l’Assistant Google plus utile. Seul hic : cette fonction qui sera lancée plus tard ne sera pas offerte au Canada tant que Bard ne sera pas disponible au pays.Le Pixel 8 est en précommande aujourd’hui et sera mis en vente officiellement le 12 octobre, au prix de 949$. Cela vient avec des écouteurs Pixel Buds Pro gratuits.