Google Pixel 9a : Android a un nouveau champion!

Appareil photo efficace, processeur haut de gamme, autonomie très longue, IA de qualité… le Google Pixel 9a domine ses rivaux de milieu de gamme.

Le Google Pixel 9a offre le meilleur rapport qualité-prix parmi les téléphones Android et est sans doute meilleur dans de nombreux domaines que certains modèles coûtant le double du prix.

Le Pixel 9a est lancé au même prix de 679$ que le modèle de l’année dernière, qui offrait également un excellent rapport qualité-prix. Ça le met en concurrence avec des modèles de milieu de gamme tels que le Galaxy A56 de Samsung.

Google a conservé sa formule éprouvée de la série A, dotant le 9a de spécifications, de puces et d’appareils photo haut de gamme, en faisant quelques concessions pour réduire le prix. Le résultat est un ensemble extrêmement convaincant pour le prix.

Son écran OLED de 6,3 pouces est net, fluide et lumineux, et il est plus beau que de nombreux concurrents coûtant beaucoup plus cher. Il a des bordures légèrement plus épaisses que le Pixel 9, mais conserve la bande d’aluminium de qualité supérieure autour de l’extérieur. Le dos est en plastique de haute qualité plutôt qu’en verre. Le 9a bénéficie d’une résistance à l’eau IP68.

La barre d’appareil photo à l’arrière disparaît. Les deux objectifs sont presque affleurants. Le téléphone repose à plat sur un bureau.

Le 9a est équipé de la même puce Tensor G4 que le reste de la gamme Pixel 9, mais avec seulement 8 Go de mémoire vive au lieu des 12 Go des modèles plus chers. La puce est rapide et les performances sont vives. Il ne remportera aucun prix de performance brute, mais il est nettement plus rapide que la plupart des puces de milieu de gamme et les jeux fonctionnaient très bien.

Sa batterie dure également très longtemps : plus d’une cinquantaine d’heures d’une utilisation légère entre deux charges. C’est la plus longue autonomie de tous les Google Pixel.

Gemini Live, le nouvel assistant personnel de Google, fonctionne très bien. Il en va de même pour les divers outils de retouche photo et de génération d’images. Le 9a peut également produire des résumés d’enregistrements vocaux de moins de 15 minutes environ.

Le reste de l’expérience Android 15 correspond à celle des autres téléphones Pixel.

L’appareil photo principal prend de meilleures photos que de nombreux téléphones phares plein prix, mais est légèrement en retrait par rapport au Pixel 9 dans des conditions de faible luminosité, prenant plus de temps pour capturer la photo. L’ultra grand-angle continue d’être l’une des meilleures options disponibles. L’appareil photo principal offre un zoom 2x solide qui peut s’étendre jusqu’à 8x avec des artefacts numériques plus évidents.

Son mode de photo macro utilise l’appareil photo principal et peut produire de superbes clichés, bien qu’il a parfois du mal à faire la mise au point et ne soit net qu’au centre de l’image.Le Pixel 9a est fabriqué à partir d’aluminium, de verre, de plastique recyclés, représentant au moins 23 % du poids du téléphone. Ça aussi, c’est positif. Ça s’ajoute à toutes les autres qualités d’un téléphone qui n’en manque pas!