ifi GO bar : la musique sans perte a un prix

L’audio haut de gamme a toujours été un passe-temps coûteux, mais des gens sont prêts à dépenser des sommes ridicules pour la meilleure expérience d’écoute possible.

Malheureusement, les meilleurs téléphones Android d’aujourd’hui n’ont pas de DAC assez puissants pour satisfaire les audiophiles, sans parler d’une prise casque pour en profiter.

En réponse directe à cela, le nombre toujours croissant de DAC mobiles rend beaucoup plus facile pour le passe-temps audiophile de se détacher d’un espace d’écoute dédié pour entrer dans votre vie quotidienne.

Compact!

À 470 $, la barre ifi GO n’est pas bon marché selon les normes habituelles des accessoires de smartphone, mais elle est dans la gamme «achat impulsif» pour de nombreux audiophiles acharnés. La barre GO est comparable aux configurations de bureau de niveau d’entrée, tout en étant de la taille d’un paquet de gomme et en animant facilement des écouteurs à haute impédance exigeants.

La barre ifi GO est l’un des DAC les plus compacts sur le marché, presque exactement de la même taille qu’un paquet de gomme. Cette petite taille ne vient pas avec beaucoup de compromis.

Il est facile de voir pourquoi ifi qualifie son décodeur de poche de plus puissant sur le marché. Cette puissance brute est couplée à une puce DAC Cirrus Logic 32 bits pour un audio haute résolution cristallin et pompé à travers une prise équilibrée de 3,5 mm conventionnelle ou de 4,4 mm. Avec toutes ces fonctionnalités, la barre GO combine une liste de choses agréables à avoir en un seul appareil indispensable pour l’écoute en déplacement.

Toutes les commandes sont sur le côté droit : trois boutons et un curseur à trois voies. De haut en bas, les boutons sont le basculement XBass+ et XSpace, le volume haut et le volume bas. Le curseur à trois voies est pour les modes IEMatch, qui sont destinés à des moniteurs intra-auriculaires plus sensibles. Le mode IEMatch permet moins de bruit et un volume global plus bas, et peut être réglé pour la prise de 4,4 mm ou de 3,5 mm, ou éteint. Étant donné à quel point les IEM peuvent être sensibles, et combien de puissance la barre GO peut pomper, vos tympans vous remercieront d’utiliser ce réglage.

La barre ifi GO n’est pas seulement impressionnante pour la sortie incroyablement élevée qu’elle peut gérer, mais aussi pour les débits binaires qu’elle supporte. Avec le support pour les mêmes débits binaires élevés exigeants et les fichiers DSD massifs généralement réservés pour les lecteurs dédiés, la barre GO est plus proche d’un combo ampli/DAC de bureau qui a la taille d’une clé USB. Une configuration de bureau de qualité similaire coûterait un peu moins cher que la barre GO, mais ne s’emporte pas en déplacement dans votre poche.

Puissante!

Quand l’audio a cette clarté, vous n’entendez pas seulement chaque subtilité de la musique ; vous pouvez aussi sentir la taille de la pièce dans laquelle elle a été enregistrée. Cette sensation d’être presque dans la pièce pendant que la chanson est enregistrée est l’une de mes parties préférées de l’écoute critique, et elle est facilement réalisée avec l’une ou l’autre prise sur la barre GO.

La barre ifi GO peut coûter cher comparée à d’autres DAC USB, mais elle bat la puissance de sortie de dispositifs de musique de poche plus chers sans compromettre la qualité du son. La barre Go propose également une interface facile à comprendre. Elle peut aussi alimenter des écouteurs à haute impédance qui nécessitent généralement une configuration de bureau, ce qui en fait le décodeur de poche le plus polyvalent que vous verrez probablement pendant un moment.

Si vous voulez sérieusement améliorer votre expérience d’écoute mobile sans acheter un lecteur autonome séparé, la barre ifi GO a toutes les mêmes fonctionnalités pour moins de la moitié du coût. Quel que soit votre choix d’ordinateur ou de téléphone, cela pourrait être votre décodeur numérique analogique lorsque vous êtes en déplacement ou à votre ordinateur. Il fonctionne avec Windows, Mac, Android et IOS.

PLUS

Support pour les écouteurs à haute impédance

Lit des fichiers jusqu’à 384kHz 32bit et DSD256, avec décodage MQA complet

Très compact

MOINS

La consommation d’énergie est une taxe supplémentaire sur la batterie

Le support DAC sur Android n’est pas parfait

Cher pour un dongle de luxe