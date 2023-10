Meta Quest 3 : les premières critiques élogieuses… en attendant le Vision Pro d’Apple

Les critiques suite à un premier contact avec le casque de réalité virtuelle Quest 3 de Meta sont sorties, et elles semblent unanimes : c’est le meilleur casque de réalité virtuelle – et mixte, dans une certaine mesure – actuellement en marché.

Le mot-clé : «actuellement». Car plusieurs critiques ont aussi noté que la plus grande nouveauté du Quest 3, la possibilité de voir son environnement physique immédiat en couleur, alors qu’on utilise le casque, demeure imparfaite. Ou en tout cas, elle se compare négativement à celle qui sera proposée par le casque Vision Pro qu’Apple compte bien mettre en marché au début 2024.

Parmi les premiers essayeurs, plusieurs ont affirmé que cette transparence pourrait être l’élément déclencheur qui propulsera cette technologie à un niveau plus acceptable d’adoption par le grand public. Surtout que, dans le cas du Quest 3, les contenus numériques sont plus détaillés, grâce à des affichages de meilleure résolution et à des lentilles plus claires.

Le processeur du Quest 3 serait aussi nettement plus puissant que celui de son prédécesseur, ce qui rend plus fluide le lancement et le fonctionnement des jeux et des applications. Mais surtout des jeux.

Enfin, Meta a grandement amélioré la détection des gestes faits avec les mains, ce qui rend ce casque pleinement fonctionnel même sans contrôleurs, ce que le Quest 2 ne parvient pas à faire avec la même précision.

En revanche, le Quest 3 coûte plus cher. Son prix de détail est de 650$ au Canada. Compte tenu de l’offre de jeux et d’applications conçus exprès pour cet environnement, c’est beaucoup, observent plusieurs essayeurs, non sans raison.

Il n’y a aucune urgence à se précipiter puisque les nouveautés sont attendus plus tard cet automne, si ce n’est en 2024, carrément.Enfin, son autonomie, qui dépasse à peine les 2 heures d’utilisation, est un peu courte pour certains. Cela dit, il est quand même assez rare qu’on doive utiliser ce casque pour une telle durée. Et il est toujours possible de le porter alors qu’il est branché à une source d’alimentation, via un câble assez long.