Microsoft Surface Laptop Go 3 : que demander de plus?

On entend beaucoup parler de Microsoft pour son investissement dans l’intelligence artificielle. La plus grande nouveauté cet automne pour nous est l’assistant Copilot, qui enterre Cortana pour de bon et qui devrait rendre Windows 11 un peu plus utile à utiliser au quotidien.

Mais Microsoft est aussi un fabricant de PC. La preuve : on a eu droit à quelques nouveautés matérielles cet automne, dont le nouveau Surface Laptop Go 3, l’ordinateur portable d’entrée de gamme pour la famille Surface.

Le retour du Core i5

À ne pas confondre avec la tablette Surface Go 3, le Surface Laptop Go 3 est vraiment un ordinateur portable, à écran tactile de 12, 4 pouces, animé par un processeur Intel Core i5 de 12e génération. Ce n’est pas la plus récente version de ce processeur, mais il est quand même assez puissant pour effectuer les tâches pour lesquelles cet ordinateur-là a été conçu.

Surtout : il peut faire fonctionner Copilot, qui est l’espèce de point de référence en matière de performance du côté des PC ces jours-ci.

Très portable

Vu son format compact, ce PC a les défauts de ses qualités. Il est extrêmement portable. On le glisse dans son sac de travail et on n’y pense plus. Microsoft et Intel ont travaillé fort ces derniers temps pour améliorer l’autonomie en veille, et ça paraît. On peut laisser dormir ce PC dans son sac pendant une semaine et il aura encore une bonne partie de son autonomie quand on le rallumera ensuite.

Il est aussi… très petit. Son affichage de 12,4 pouces est un peu étroit pour profiter du multitâche de Windows. Cela dit, on peut brancher un moniteur externe, même si ça limite sa connectique, vu qu’il n’y a qu’une port USB-C et un port USB-A comme options.

À quel prix?

Et bien sûr, comme les autres PC Surface, le Laptop Go 3 coûte plus cher que des modèles comparables d’une autre marque, comme Dell ou HP. Il est plus élégant, cela dit, et son autonomie semble supérieure, mais si ce que vous cherchez est un PC bon marché, il faudra aller voir ailleurs.

Sinon, ce portable d’entrée de gamme est parfait pour quiconque utilise un PC pour des tâches de bureau ou d’école.

Microsoft Surface Laptop Go 3 (1000-1350$)

Écran tactile de 12,4 pouces

Intel Core i5

256 go

8 ou 16 go de mémoire vive

15h d’autonomie

Plus

Excellente portabilité (1,1 kilo)

Clavier pleine taille confortable

Performance adéquate la plupart du temps

Moins

Affichage un peu étroit

Connectivité limitée (USB-A et USB-C)

Prix élevé