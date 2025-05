Motorola Razr Ultra 2025 : ultra, c’est le bon mot

Motorola a trois nouveaux téléphones pliables : le Razr, le Razr+ et le Razr Ultra. C’est la première fois que ça se produit, même si au Canada, Motorola n’en vendra que deux : le Razr et le Razr Ultra.

Le Razr Ultra est le plus récent et le plus séduisant de la gamme Razr. Il a tout pour lui. Il a un écran intérieur de 7 pouces et un écran extérieur de 4 pouces. Bien qu’il s’agisse du premier téléphone de la marque « Ultra » de l’entreprise, il partage des similitudes avec le Razr+ de 2024, auquel il ajoute de nouvelles fonctionnalités et des caractéristiques plus modernes. Parmi ces nouveautés : un processeur Snapdragon 8 Elite, un capteur ultra grand-angle de 50 mégapixels et une charnière renforcée.

Cette charnière en titane du Razr Ultra est quatre fois plus résistante que l’acier. Le téléphone présente une impression de durabilité et de robustesse. Sa solidité semble accrue et en position dépliée, le pli sur l’écran est peu perceptible.

Le Razr Ultra est offert en trois finitions : Alcantara doux, bois certifié FSC et cuir durable. C’est vraiment un bel appareil.

Son écran HDR10+ de 7 pouces a une résolution de 1224 x 2912 pixels et un taux de rafraîchissement de 165 Hz. Son format d’image peut entraîner un recadrage de certains contenus, cela dit. Les vidéos et les images s’affichent bien, avec un bon rendu des couleurs, cela dit.

L’écran extérieur mesure 4 pouces à une résolution de 1272 x 1080 pixels. Il donne l’heure, permet de répondre rapidement aux notifications et facilite l’utilisation de certaines commandes vocales ou d’IA. Il s’utilise mieux avec des écouteurs Bluetooth.

Sur le plan des performances, le processeur Qualcomm Snapdragon 8 Elite, avec 16 Go de mémoire vive et jusqu’à 1 To de stockage, devraient bien le faire vieillir. Motorola ajoute des fonctions d’intelligence artificielle, regroupées sous l’appellation Moto AI, en bêta ouvert jusqu’ici, mais enfin livrées en version définitive.

Les capteurs photo font 50 mégapixels : deux à l’arrière (un grand-angle et un ultra grand-angle) et un capteur frontal pour les selfies. Les photos produites par le téléphone sont de bonne qualité, avec des couleurs vives et une plage dynamique satisfaisante.

Sa batterie de 4 700 mAh offre une autonomie d’une journée complète. Il supporte également la charge filaire à 65W.

Le Razr Ultra est un appareil performant qui représente une évolution notable. Son prix de 1900$ le positionne dans la catégorie des appareils haut de gamme. L’appareil offre des caractéristiques solides, bien que son coût soit élevé.