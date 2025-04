Motorola Razr, Razr+ et Razr Ultra: comme le roseau

Motorola mise beaucoup sur l’IA, comme tout le monde en 2025, quoi.

Nouvelle année, nouveaux Motorola Razr, mais cette année, Motorola ajoute un troisième appareil plus puissant, le Razr Ultra.

Il y a maintenant trois téléphones pliables : le Motorola Razr 2025, le Razr+ et le Razr Ultra. Au Canada, nous n’aurons que les modèles Ultra et de base. Avec le Razr Ultra, le modèle Plus semble un peu moins nécessaire, de toute façon.

La gamme Razr mise sur l’IA avec l’intégration de Gemini, Perplexity, et même de la source ouverte Llama, ainsi que diverses fonctionnalités Moto AI dont l’utilité varie.

Le Razr Ultra est disponible en Pantone Scarab, Pantone Mountain Trail, Pantone Cabaret et Pantone Rio Red, soit une imitation bois, un vert similicuir qui semble un peu pelucheux, un rose rougeâtre et un rouge profond.

Le Razr de base est disponible en Pantone Gibraltar Sea, Pantone Spring Bud, Pantone Lightest Sky et Pantone Parfait Pink (un très beau bleu, vert, blanc et rose).

Le Razr Ultra est proposé en variantes de stockage de 512 Go ou 1 To avec 16 Go de RAM, le Snapdragon 8 Elite, Android 16, une batterie de 4 700 mAh, une charge de 65 W et une charge sans fil de 30 W.

L’appareil dispose d’un écran de 7 pouces, ce que Motorola a réalisé en réduisant l’épaisseur des bordures de 20 pour cent. La différence est négligeable par rapport à l’appareil de l’année dernière. Une fois plié, on trouve un écran pOLED HDR10+ de 4 pouces.

Il n’y a pas beaucoup de différence entre les écrans externes du Razr Ultra, du Razr+, ou même du modèle de l’année dernière, mais Motorola affirme qu’il y a plus d’options de widgets et que vous pouvez avoir encore plus de pages que l’année dernière.

La caméra a un capteur principal de 50 mégapixels avec une ouverture f/1.8, un ultra grand-angle de 50 mégapixels avec une ouverture f/2.0 et un champ de vision de 122 degrés, et une caméra selfie de 50 mégapixels avec une ouverture f/2.0. L’appareil ne dispose pas de téléobjectif, mais offre un zoom optique 2x.

Moto AI

Moto AI ajoute aux fonctionnalités de l’année dernière ‘Catch Me Up,’ ‘Pay Attention,’ et ‘Remember This’, les nouveautés ‘Next Move,’ ‘Image Studio,’ et ‘Playlist Studio.’

‘Look and Talk’ permet aux utilisateurs de regarder leur téléphone et d’activer Moto AI. Elle utilisera Google Gemini pour répondre aux questions comme un assistant ordinaire. Cela fonctionne lorsque votre écran interne est inactif et que vous utilisez votre écran externe en mode tente, lorsque l’appareil est fermé ou entrouvert à un angle de 90 degrés. Ça semble bien fonctionner.

Un geste de la main d’activer Moto AI, mais vous devez ensuite toucher l’écran pour spécifier quelle fonctionnalité vous voulez utiliser.

‘Pay Attention’ aide les utilisateurs à rester présents et concentrés lors de réunions ou de conversations. Les utilisateurs doivent appuyer sur enregistrer, et Moto AI fera le reste. Elle transcrit et résume pour des comptes rendus rapides.

‘Catch me up’ tient les utilisateurs informés en offrant un résumé personnalisé de vos messages les plus importants. Vous pouvez utiliser

‘Remember This’ pour stocker des informations pertinentes, et cela fonctionne en arrière-plan, interagissant avec d’autres applications comme les SMS, les e-mails, etc.

Le Motorola Razr Ultra sera disponible en précommande sur le site web de l’entreprise le 7 mai et sortira le 3 juin. Le Motorola Razr de base sera également disponible en précommande le 7 mai et sera lancé chez les détaillants le 15 mai.

Les prix canadiens ne sont pas encore disponibles.