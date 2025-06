Test du jeu Mario Kart World: Une solide redéfinition malgré quelques dérapages

Que faire suite au succès monstre de Mario Kart 8 Deluxe ? Malgré tout son savoir-faire, la tâche n’était pas mince pour Nintendo. Réinventer une formule gagnante depuis des décennies ? Proposer encore plus de contenu ? Et tout cela en ayant en tête qu’il s’agit du jeu phare du lancement de la Nintendo Switch 2. Or, grâce à sa touche unique, Nintendo a relevé le défi. En effet, Mario Kart World trace les nouvelles routes du futur de la franchise malgré quelques petits accrochages.

Disponible sur: Nintendo Switch 2

Prix: 109,99$ + txs

De nouvelles mécaniques modifiant les fondements de la série

À la base, la formule Mario Kart n’a pas changé. Outre une sélection de modes classiques, Mario Kart World possède les mêmes mécaniques que par le passé. Accélération, glissement octroyant des poussées momentanées et objets choisis au hasard en fonçant dans des blocs sont parmi les classiques de retour. Or, ce ne sera pas assez pour que vous puissiez remporter les courses aux niveaux de difficulté supérieurs, voire devenir un as du jeu en ligne.

En effet, alors que l’accent était mis sur les glissements donnant trois niveaux de poussées, Nintendo a considérablement réduit leur efficacité dans Mario Kart World. Pourquoi ? Pour vous forcer à vous adapter aux nouvelles mécaniques de sauts du jeu. En effet, Mario Kart World vous permet de charger des sauts, ce qui vous donnera de petites poussées d’accélération en piste. Or, ce sera aussi par cette nouvelle mécanique que vous pourrez glisser sur des rails et longer des murs.

Au premier abord, ces mécaniques sont étranges. En fait, on a l’impression d’assister à un croisement entre Mario Kart et Tony Hawk’s Pro Skater. Cependant, elles fonctionnent et modifient radicalement nos vieilles façons de jouer à Mario Kart. Grâce à ces nouvelles façons de courser, vous pourrez virevolter un peu partout et exécuter des pirouettes complètement déjantées. Déjà, on peut observer des joueurs effectuer des manoeuvres démentes exploitant pleinement ces nouvelles mécaniques.

Ainsi, si les glissements sur rails et sur les murs sont bizarres, cette nouvelle folie est totalement assumée et parfaitement intégrée afin de renouveler une série qui n’avait pas connu de modifications dans ses mécaniques de base depuis des décennies.

Certains des meilleurs circuits de la franchise

Mario Kart World ne fait pas que se distinguer par ses nouvelles façons d’exécuter des pirouettes ainsi que des sauts. En fait, les pistes proposées sont un brio de design, certaines d’entre elles étant parmi les meilleures de l’histoire de la série.

Nintendo a complètement réinventé certains circuits en modifiant leur structure ainsi qu’en ajoutant une pléthore de raccourcis. Par exemple, le stade Wario est désormais rempli d’objets métalliques et d’explosions tandis que le château de Bowser vous propulsera jusque dans la gueule même de l’ennemi juré de Mario alors qu’il crache des boules de feu. Les plaines Meuh Meuh sont plus grandes que jamais et la légendaire piste arc-en-ciel se divise en phases toutes plus spectaculaires les unes que les autres. Attendez-vous à écarquiller des yeux alors que vous serez catapulté au sein de portails qui vous feront courir au-dessus des autres pistes du jeu et même en orbite autour d’une station spatiale.

Chaque piste est un véritable délice à découvrir ainsi qu’à maîtriser. S’il est facile de prendre le jeu en main et d’affronter les autres personnages du jeu sur un circuit, il est beaucoup plus difficile d’en maîtriser chaque subtilité pour nous faire passer au niveau supérieur. En fait, devenir un véritable pro de Mario Kart World, c’est exploiter à fond les nouvelles mécaniques à travers les nombreux embranchements présents sur chaque piste pour gagner quelques précieuses secondes. Au risque de me répéter, ce qu’il est possible de faire et d’exploiter sur chaque circuit est démentiel.

À cela, il faut relever le fait que chaque course peut désormais contenir jusqu’à 24 coureurs en même temps. Ce faisant, non seulement les pistes sont-elles plus grosses que dans n’importe quel opus précédent, mais elles deviennent également chaotique, et ce dans le bon sens du terme. Les pare-chocs se cognent à qui mieux-mieux au départ et ce plus grand nombre de concurrents fait en sorte que les dangers liés aux objets utilisés sont encore plus nombreux que par le passé.

Parlant d’objets, tous ceux du passé sont de retour, incluant les carapaces, les sous, les champignons, les éclaboussures d’encre, les bananes et les fameux éclairs qui nous font faire une crise de coeur. Nintendo a également ajouté de nouvelles armes fort intéressantes à utiliser, ma préférée étant le marteau des frères Marteau. Lorsqu’utilisé, vous pourrez envoyer une salve de marteaux en plusieurs séries. Faites-vous pourchasser par un adversaire l’utilisant et vous verrez que votre niveau d’anxiété grimpera autant que votre colère !

Un monde interconnecté

Le titre Mario Kart World n’a pas été seulement choisi pour son nouveau mode en monde ouvert. En fait, le marketing du jeu fut conçu autour de ce mode et malheureusement, cela porte à confusion.

En réalité, le jeu propose bel et bien un mode en monde ouvert dans lequel vous êtes libre d’aller n’importe où. La carte du jeu est gigantesque et vous pourrez vous y promener comme bon vous semblera. Que ce soit pour explorer hors-piste ou pour carrément aller où vous voudrez sur les circuits eux-mêmes, le mode exploratoire ne contient techniquement aucune limite.

Malheureusement, il s’agit probablement du mode le moins intéressant de Mario Kart World. En effet, le monde ouvert ne peut être exploré à deux joueurs localement et est plutôt vide au niveau des activités à y réaliser. Certes, il est rempli de personnages et de scènes où on voit ces derniers interagir, mais il n’y a sommes toutes que très peu d’objectifs à atteindre. La majorité d’entre eux consisteront en des missions en activant des boutons P, à découvrir des sous de Peach ainsi qu’à rouler sur des cases de blocs de points d’interrogation bien cachées un peu partout.

C’est dommage, mais je n’ai jamais senti d’incitatifs pour parcourir cet immense monde ouvert. En fait, ce sont surtout les missions P qui m’ont servi de motivation pour parfaire mes techniques. Au-delà de cela, s’il est agréable de se promener avec son personnage préféré à pleine vitesse et dans des environnements splendides, rien ne nous pousse à réellement vouloir explorer. Même les récompenses sont décevantes, les activités nous permettant uniquement de débloquer des collants à appliquer sur son profil ainsi que sur son bolide. C’est minime, d’autant plus qu’on ne peut équiper qu’un seul collant et que celui-ci ne se voit tout simplement pas lorsqu’on pilote à pleine vitesse.

Ceci dit, d’où vient donc le nom Mario Kart World ? En fait, il tire son origine de la structure même du jeu. Plutôt que d’offrir des circuits séparés, les pistes du jeu sont interconnectées par les routes présentes dans le monde ouvert. Cela signifie que dans un mode comme le classique Grand Prix, vous affronterez les autres joueurs non seulement sur les circuits, mais aussi en dehors de ceux-ci.

C’est un changement radical à la formule Mario Kart qui, sincèrement, m’a plu. On déborde du cadre fermé des circuits pour ouvrir l’expérience aux routes hors circuit avec les dangers que cela comporte. Les portions hors circuit comptent désormais comme des tours de piste comportant leurs propres dangers. Ainsi, en plus des autres joueurs et de leurs objets, ce seront les automobiles, ponts et autres structures qui se dresseront sur votre chemin et avec lesquels vous devrez composer.

En somme, si les autres Mario Kart se contentaient d’être des expériences fermées, Mario Kart World débarque en offrant une expérience davantage organique.

Des modes classiques et un Battle Royale qui se démarque

Au-delà d’un monde ouvert plutôt vide, Mario Kart World propose une variété de modes qui vous occuperont un bon moment. Comme par le passé, c’est en multijoueur que le coeur du jeu se trouve, et ce que ce soit en solo ou bien en ligne. Le style facilement accessible, la conception irréprochable des circuits et le plaisir instantané de la formule Mario Kart vous garantissent des heures incalculables de divertissement avec d’autres joueurs.

En solo, ce sera surtout le mode Grand Prix qui sera votre principal choix. Ce dernier se divise en huit coupes de 4 circuits ainsi qu’en trois niveaux de difficulté. Malheureusement, il n’y a pas encore de mode 200cc et le nombre de pistes, aussi brillantes soient-elles, n’est pas aussi élevé que dans Mario Kart 8 Deluxe. Or, même si on a rapidement fait le tour de ce mode, mon petit doigt me dit que Nintendo y ajoutera du contenu au cours des prochains mois et des prochaines années par l’entremise de mises à jour.

Outre le Grand Prix, vous retrouverez les classiques modes Contre-la-Montre et Vs. Ce seront dans ces derniers que vous aurez une expérience dite « classique » en ce sens qu’ils mettent de l’avant des circuits fermés composés de tours de piste. Sinon, le mode Battle effectue un retour avec des arènes plus petites engendrant son lot de délicieux chaos. Mon seul regret est qu’à l’image du Grand Prix, il n’y ait pas davantage de tableaux.

Ceci dit, la grande vedette de Mario Kart World est le nouveau mode Survie. Je ne suis pas un grand fan de Battle Royale et jamais je n’aurais cru dire cela, mais c’est un mode se démarquant franchement du lot. Le principe est le même qu’un Battle Royale classique: les joueurs sont éliminés à coup de quatre à chaque lap franchi. De 24, vous passerez graduellement à quatre dans l’unique objectif de survivre et terminer premier.

Contrairement au Grand Prix, le mode Survie se concentre autour de longues pistes faisant office de rallys distincts. Ce sont de longues courses au cours desquelles l’angoisse et l’adrénaline sont à leur comble. Y jouer, c’est un peu avoir l’impression qu’on a la mort qui nous pourchasse. Soudainement, chaque erreur devient plus pénalisante et chaque objet utilisé revêt une plus grande importance, surtout en multijoueur.

Nintendo a ainsi parfaitement intégré la recette d’un Battle Royale à la formule Mario Kart au point où on se demande pourquoi nous n’avons pas eu droit à un tel mode auparavant. C’est bon à ce point !

Des bolides préconçus et une sélection artificielle de personnages

Contrairement aux précédents Mario Kart, il n’est pas possible de sélectionner différentes parties de son kart, de sa moto ou de son automarine pour construire un bolide aux caractéristiques uniques. Malheureusement, Nintendo a allégé cet élément de personnalisation en permettant uniquement de débloquer des motos et engins motorisés préconçus.

Du côté de la sélection de personnages, contrairement à Mario Kart 8 Deluxe, tous les personnages du jeu sont tirés de l’univers de Mario. Au fur et à mesure que vous progresserez dans les modes et récolterez des sous, vous débloquerez de plus en plus de bolides et de personnages. Certains d’entre eux sont particulièrement absurdes et drôles, dont le dauphin de Super Mario World ou bien la vache Meuh Meuh qui est rapidement devenue une favorite des fans du jeu.

Le jeu permet également de débloquer une variété de costumes pour la majorité des personnages. Or, certains d’entre eux ont un nombre de costumes très limité, voire inexistant. Par exemple, n’en déplaise aux fans de Meuh Meuh, mais il n’y a aucun costume à débloquer pour elle tandis que Donkey Kong n’a qu’un costume supplémentaire dans sa garde-robe. Encore une fois, tout me porte à croire que Nintendo ajoutera du linge pour nos personnages préférés à travers d’éventuelles mises à jour.

Toutefois, je dois avouer ne pas avoir compris pourquoi on débloque les costumes et certains personnages comme cela est proposé dans Mario Kart World. En fait, vous pouvez le faire en mangeant des mets offerts dans les cantines Yoshi (ce qui vous donnera aussi une accélération à l’image des champignons). Autrement, ce sera lorsqu’un coureur utilisera le nouvel objet permettant d’invoquer Kamek. Le sorcier de Bowser survolera alors l’ensemble des coureurs en changeant leur apparence.

Le problème est que cela est le pur fruit du hasard. Vous ignorerez en quel personnage Kamek vous changera ou bien quel costume il vous fera revêtir. Ce pourrait être en être un nouveau ou bien un que vous possédez déjà. Cet élément de hasard accentue artificiellement et inutilement la durée de vie lorsqu’on tente de tout débloquer.

Par ailleurs, Nintendo a choisi d’octroyer une case supplémentaire pour chaque costume de chaque personnage du jeu. Cela signifie que plusieurs cases sont réservées au même personnage, mais avec des costumes différents. De ce fait, on a l’impression que le nombre de personnages est très élevé, mais il ne s’agit que d’une illusion. En réalité, ce sont les mêmes personnages avec des costumes différents ne leur octroyant même pas une quelconque différence en jeu. Il aurait été souhaitable d’avoir une seule case par personnage donnant accès à l’ensemble de ses costumes pour faciliter la navigation et nous donner le réel portrait du nombre de personnages dans le jeu.

Devriez-vous y jouer ?

Mario Kart World est un excellent exemple de la façon de faire pour reprendre les mécaniques classiques d’une franchise tout en rebâtissant ses fondations. Malgré certaines décisions étranges et quelques petits accrochages ici et là, il s’agit d’une excellente nouvelle entrée dans la franchise Mario Kart qui plaira à la fois aux vétérans de la série ainsi qu’aux nouveaux venus. Même si, à mon avis, il ne s’agit pas du meilleur opus de la franchise, ça n’en demeure pas moins un solide titre de lancement pour la Nintendo Switch 2.

Or, le titre du jeu ainsi que la vision de Nintendo me laissent croire que le meilleur est à venir. En se fiant à ce que la firme a fait pour Mario Kart 8 Deluxe, je suis convaincu qu’une multitude de mises à jour seront lancées au cours des prochaines années afin de remplir le monde ouvert, ajouter plus de circuits et agrandir la sélection de personnages. Nintendo voit en Mario Kart World un jeu phare pour plusieurs années sur Nintendo Switch et je suis certain qu’en y ajoutant du contenu à intervalles réguliers, il deviendra le volet le plus fourni de la franchise qui justifiera son prix de vente un peu trop élevé pour le moment.

Points forts:

La redéfinition de la formule Mario Kart à travers un univers interconnecté

Les nouvelles mécaniques amenant une nouvelle couche de profondeur à l’expérience

Certains des circuits sont les meilleurs de la série

Beau, fluide et hyper divertissant !

Points faibles:

Un monde ouvert manquant d’activités et d’incitatifs

Les autocollants à débloquer sont des motivations peu intéressantes

Le nombre de personnages est artificiellement gonflé par les costumes à débloquer, dont plusieurs le sont au hasard

Note: 17 sur 20