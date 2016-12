Alexandre Taillefer fait l’acquisition de L’Actualité

Le magazine L’Actualité passe des mains de Rogers Media à Mishmash Média, et se joindra ainsi à l’hebdomadaire Voir.

Après avoir manifesté son intérêt pour les magazines francophones détenus par Rogers Media en novembre dernier, c’est aujourd’hui chose faite : Alexandre Taillefer s’offre en cadeau L’Actualité à quelques jours de Noël.

Nous sommes fiers d'annoncer l'acquisition de l'Actualité. Plus de détails à venir… @Lactualite — Alexandre Taillefer (@ataillefer) December 22, 2016

Plus précisément, le nouveau propriétaire du magazine est Mishmash Média, membre du collectif Mishmash, lui-même une initiative de XPND Capital dont Alexandre Tailler est le principal associé.

Alexandre Taillefer croit que l’imprimé demeure un élément clé des médias écrits, et que leurs vitrines numériques doivent servir de complément, et non d’une solution de remplacement.

«Dans un contexte de concentration des médias et un monde où certains réseaux sociaux représentent la principale source d’information pour une part importante de la population, L’Acualité demeure un des joyaux des médias québécois et permet d’assurer ainsi une diversité de voix dans le paysage médiatique du Québec», a déclaré Alexandre Taillefer dans un communiqué.

Mishmash souhaite exploiter le potentiel des plateformes numériques de sa nouvelle acquisition, sans toutefois délaisser le format papier. Alexandre Taillefer croit d’ailleurs que l’imprimé demeure un élément clé des médias écrits, et que leurs vitrines numériques doivent servir de complément, et non d’une solution de remplacement.

Soulignons que cette transaction, dont le montant n’a pas été publiquement dévoilé, ne concerne toutefois pas la version francophone de Châtelaine (d’abord mis en vente, mais qui sera finalement maintenu par Rogers) et Loulou (qui cessera officiellement ses activités à moins d’un revirement de situation inattendu).

«Nous saluons l’arrivée aujourd’hui de Mishmash Média comme nouveau propriétaire et nous sommes convaincus que cette entreprise saura préserver l’importance du magazine pour le public de langue française, tout en lui insufflant une nouvelle énergie pour faire face aux défis d’aujourd’hui», a déclaré Carole Beaulieu, rédactrice en chef de L’Actualité, qui agira comme conseillère stratégique pour Mishmash Média.

À court terme, l’entreprise souhaite mettre en commun certaines fonctions des publications Voir et L’Actualité. Elle insiste toutefois sur le fait que les deux marques maintiendront une direction éditoriale distincte et des équipes de rédaction autonomes. Dans son communiqué, Mishmash ne mentionne rien concernant de potentielles mises à pied pouvant découler de cette restructuration.

Enfin, Mishmash ajoute être en pourparlers avec d’autres entreprises du secteur des médias et du divertissement dans le but d’accueillir «de nouveaux membres au cours des prochains mois».

À noter que de 2010 à 2012, Branchez-vous a été détenu par Rogers Media, avant de passer aux mains de son propriétaire actuel, Media Happy Geeks.