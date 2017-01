Kingston dévoile une clé USB de 2 To

Cette clé USB vous permettra de transporter jusqu’à 70 heures de vidéo 4K dans votre poche. Mais à quel prix?

La DataTraveler Ultimate GT se présente peut-être comme une clé USB souffrant d’embonpoint, tout comme la DataTraveler HyperX de 1 To que Kingston a lancé en 2013. Cela dit, avec sa capacité de 2 To, il aurait été difficile de faire autrement.

Bien qu’elle puisse atteindre 5 Gbit/s, une vitesse moyenne de 300 Mbit/s sera observée dans la réalité.

«Chez Kingston, nous repoussons les limites de ce qui est possible», a déclaré Jean Wong, directeur commercial de la division Flash, dans un communiqué. «Avec la DataTraveler Ultimate GT, nous habilitons les utilisateurs à augmenter leur mobilité de stockage de données sous une forme très gérable. Il s’agit d’une excellente évolution de notre disque de 1 To lancé en 2013, et en doublant la capacité, les utilisateurs peuvent stocker et transporter facilement des quantités de données encore plus importantes.»

Ce périphérique de 72 × 25,94 × 21 mm respecte la norme USB 3.1 Gen 1, et peut ainsi atteindre une vitesse de transfert théorique de 5 Gbit/s. Dans la réalité, les utilisateurs devraient observer une vitesse moyenne de 300 Mbit/s (ou 37,5 Mo par seconde) selon les capacités de l’appareil auquel le disque est connecté. À noter ici que la norme USB 3.1 Gen 1 est le nouveau nom de la norme USB 3.0 SuperSpeed USB. Voilà pourquoi elle partage les mêmes caractéristiques.

Maintenant, à quel prix sera vendue cette nouvelle gamme de clés USB, offerte en version de 1 et 2 To? Kingston demeure malheureusement fidèle à ses habitudes et n’a rien mentionné à ce sujet. De son côté, la DataTraveler HyperX Predator de 1 To est en rupture de stock un peu partout sur la Toile, mais son prix semble toujours être fixé aux alentours de 1 000$.