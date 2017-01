Le ZenFone AR pourra générer des photos de 92 mégapixels

Le dernier cri en matière de téléphone haut de gamme d’ASUS possède des caractéristiques techniques impressionnantes.

Après avoir été l’objet d’une fuite accidentelle gracieuseté de Qualcomm en début de semaine, le ZenFone AR a enfin été dévoilé dans le cadre du CES 2017.

Son capteur de 23 mégapixels est en mesure de capter 4 clichés en une fraction de seconde pour ainsi générer une photo de 92 mégapixels.

D’abord, soulignons qu’il s’agit du premier téléphone à soutenir à la fois Tango, la plateforme de réalité augmentée de Google, et Daydream, la plateforme de réalité virtuelle de Google. Le seul appareil compatible avec Tango actuellement sur le marché est l’immense PHAB2 Pro de Lenovo, doté notamment d’un écran de 6,4 pouces et du système sur puce Snapdragon 652.

Ici, le ZenFone AR a une taille plus gérable, avec un écran Super AMOLED de 5,7 pouces (Gorilla Glass 4) d’une définition de 2 560 × 1 440 pixels, et est alimenté par un Snapdragon 821. ASUS semblait craindre que ses utilisateurs soient en manque de mémoire vive, alors ce téléphone est appuyé par 6 ou 8 Go de RAM selon les modèles. En ce qui concerne les risques de surchauffe, cet appareil compte sur un système de refroidissement baptisé Vapor Cooling.

Qu’en est-il de sa caméra principale? Son capteur de 23 mégapixels, le IMX318 de Sony, est en mesure de capter 4 clichés en une fraction de seconde pour les combiner et ainsi générer une photo de 92 mégapixels. Son objectif intègre également un stabilisateur optique d’image à 4 axes pour la photo et une stabilisation électronique pour la vidéo.

Pour garantir une expérience de réalité augmentée satisfaisante, deux autres capteurs optiques accompagnent l’appareil photo situé à l’arrière de l’appareil : un capteur de profondeur pourvu d’un projecteur à infrarouges, et un capteur de mouvements. Selon ASUS, ce système permettra au téléphone d’obtenir un modèle tridimensionnel précis de son environnement.

Le ZenFone AR pourra passer d’un minimum de 32 Go à 2 To de stockage grâce à son lecteur microSD, qui peut également accueillir une seconde carte SIM. D’autres modèles avec 64, 128 et 256 Go de capacité seront également commercialisés.

Enfin, cet appareil – livré bien entendu avec Android Nougat – comprend une batterie non amovible de 3 330 mAh pouvant atteindre 60% après 39 minutes en recharge rapide, un port USB-C, une caméra frontale de 8 mégapixels, un lecteur d’empreinte digitale, un modem 4G+ et toute la connectivité convenue pour un téléphone du genre. Pour en apprendre plus sur ses caractéristiques techniques, visitez la section dédiée à ce sujet sur le site d’ASUS.

ASUS n’a malheureusement pas dévoilé les prix du ZenFone AR, mais difficile honnêtement de s’imaginer qu’il sera abordable.