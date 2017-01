Prise en main de la Nintendo Switch prévue au lendemain de sa conférence

Le weekend prochain, les résidents du Japon pourront également compter parmi les premiers à essayer la Nintendo Switch avant tout le monde.

Tandis que les joueurs des quatre coins de la planète attendent avec impatience la fameuse conférence consacrée à la Nintendo Switch qui sera diffusée dans la nuit de jeudi prochain, Nintendo a récemment mis à jour son site web japonais en précisant comment l’entreprise compte finaliser le dévoilement de sa prochaine console.

Rappelons qu’une diffusion vidéo portant sur la Nintendo Switch sera transmise en direct sur la chaîne YouTube de l’entreprise le 12 janvier à 23h (heure du Québec) ou le 13 janvier à 5h (heure de France). Puisque le Japon vit «dans le futur», le décalage horaire fait en sorte que cette transmission se déroulera à 13h le 13 janvier au pays du soleil levant.

Mais la réelle nouvelle est certes l’annonce surprise d’un événement gratuit qui se déroulera au lendemain de cette conférence, les 14 et 15 janvier, au centre Tokyo Big Sight. Les visiteurs pourront ainsi essayer eux-mêmes la Nintendo Switch, assister à un concert musical inspiré par les jeux de Nintendo, en plus d’une présentation spéciale. Nintendo promet d’offrir plus de détails concernant cet événement après sa conférence.

Rappelons que des invitations similaires ont été acheminées aux membres du Club Nintendo pour les États-Unis (à New York) et la France (à Paris). Dans les deux cas, ces expériences se dérouleront au lendemain de la conférence, les 13 et 14 janvier. Au Canada, seule la ville de Toronto offrira aux curieux d’essayer la Nintendo Switch avant son lancement lors d’un événement prévu les 27, 28 et 29 janvier.