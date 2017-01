Le PDG de Sony évoque une suite au PlayStation VR

Alors que Sony a affirmé à plusieurs reprises qu’elle n’avait pas l’intention d’améliorer son casque de réalité virtuelle, Kaz Hirai est manifestement conscient qu’il est possible de faire mieux.

C’est en effet ce qu’à déclaré le grand patron de Sony lors d’une entrevue avec le quotidien Daily Star, quelques minutes après sa conférence présentée dans le cadre du CES 2017. L’article original aurait d’ailleurs changé depuis sa parution selon International Business Times, Sony lui ayant demandé à ce que certaines citations rapportées soient remises dans leur contexte.

«Nous ne voulons pas dire qu’il est plus léger, plus blanc, ou peu importe, et qu’il coûtera trois fois plus cher. Ça n’arrivera pas.»

Alors que le PlayStation VR connaît «un excellent début» selon Kaz Hirai, qui s’est toutefois gardé de révéler des chiffres de ventes, il va de soi que le casque sera amené à évoluer au fil du temps. «PlayStation est une entreprise qui sait créer des itérations et faire évoluer tous ses produits», a-t-il affirmé.

Mais lorsque l’on regarde le nombre de câbles et le matériel que l’on doit connecter à la PlayStation 4 afin de profiter du casque, le PDG semble être conscient de l’encombrement imposé. «Je dirais que, d’un point de vue général, il y a de la place pour des améliorations là où ça a du sens», a répondu Hirai, avant d’ajouter que «les améliorations doivent être équilibrées en gardant aussi en tête le prix demandé, puisque c’est un produit destiné aux joueurs et que nous ne voulons pas dire qu’il est plus léger, plus blanc, ou peu importe, et qu’il coûtera trois fois plus cher. Ça n’arrivera pas.»

Bien entendu, il n’a nullement été question d’un échéancier ou d’une date de sortie pour un éventuel PlayStation VR 2. Il est également intéressant de noter qu’il n’a pas été question d’amélioration technologique plus concrète, comme l’intégration d’un écran avec une définition supérieure ou l’ajout de capteurs pour une capture de mouvements plus précise.

Si le marché des casques de réalité virtuelle semble bien se porter pour le moment, il demeure un phénomène plutôt marginal. Selon les estimations de la firme SuperData, le PlayStation VR aurait trouvé preneurs chez moins de 750 000 utilisateurs, tandis que le HTC Vive et l’Oculus Rift se partageraient respectivement 450 000 et 355 000 utilisateurs.

Reste à voir maintenant si les parts de marché du PlayStation VR augmenteront de manière significative après la sortie de Resident Evil 7, dont le mode de réalité virtuelle sera exclusif au casque de Sony pour une période de 12 mois.