La Xbox One bénéficiera d’un nouveau Guide amélioré

Bien que Microsoft prépare un mode destiné à accélérer l’expérience de jeu sur Windows 10, les joueurs sur Xbox One trouveront également leur compte.

La semaine dernière, Microsoft a officiellement amorcé la mise à l’essai de la fonction Game Mode auprès des membres de Windows Insider par le biais de la version bêta de la mise à jour Creators Update.

Concrètement, ce mode permettra à Windows 10 d’accorder la priorité d’accès aux ressources du système pour un jeu en cours d’exécution en réduisant les tâches effectuées en arrière-plan. Avec cette initiative, Microsoft vise à améliorer «la qualité du jeu», mais on ignore exactement à quel point les utilisateurs pourront s’attendre à un gain en performance, d’autant plus que l’impact de ces bénéfices risque d’être variable d’un joueur à l’autre.

«Nous travaillons à la reconstruction des expériences multitâches les plus populaires afin d’augmenter leur vitesse d’exécution et facilité d’accès.»

Toutefois, cette initiative ne sera pas le seul moyen entrepris par Microsoft pour faciliter la vie des gamers. En effet, aux dires de Mike Ybarra, dirigeant de l’ingénierie de la division Xbox, les propriétaires de Xbox One peuvent également s’attendre à des améliorations similaires sur leur console; plus précisément au niveau de son interface.

«Chaque Xbox One verra une mise à jour destinée au Guide qui permettra d’accomplir des tâches communes plus rapidement», a-t-il déclaré. «Avec une seule pression du bouton Xbox sur votre manette, vous serez en mesure d’accéder au nouveau Guide amélioré, qui sera affiché en superposition [de votre partie] sur le côté gauche de votre écran, peu importe ce que vous êtes en train de faire.»

«De plus, nous travaillons à la reconstruction des expériences multitâches les plus populaires afin d’augmenter leur vitesse d’exécution et facilité d’accès. Par exemple, vous serez en mesure de démarrer l’enregistrement de vos séquences GameDVR, d’ajuster la durée de l’enregistrement, et d’accéder directement à vos captures directement dans le Guide. Nous allons également ajouter une zone dédiée à l’historique de vos Succès [Achievements], au palmarès des meilleurs joueurs, un nouveau design pour Cortana, et des contrôles pour gérer la musique de fond, rendant ainsi ces fonctionnalités plus simples à utiliser.»

Comme le souligne The Verge, il ne faut pas perdre de vue que la Xbox One a été conçue à l’origine pour être utilisée en permanence avec la Kinect, et si Microsoft a depuis modifié la façon dont la console gère ses ressources lorsque celle-ci n’est pas connectée, les performances du tableau de bord et de l’interface en général laissaient plutôt à désirer.

On ignore exactement quand cette mise à jour sera déployée, mais étant donné que les déclarations de Ybarra sont tirées d’un article au sujet de la mise à jour Creators Update, tout porte à croire qu’elle pourra être téléchargée au même moment, quelque part en avril.