Twitter apporte des changements pour gérer les abus sur sa plateforme

Afin de minimiser la portée de comportements indésirables, Twitter a dévoilé aujourd’hui trois changements qui feront de son réseau un endroit plus sûr pour tous selon l’entreprise.

La nouvelle tombe d’ailleurs drôlement à point, puisqu’aujourd’hui marque la Journée pour un Internet plus sûr (le Safer Internet Day), une initiative de l’Union européenne appuyée par 131 pays ayant pour objectif de lutter contre le harcèlement en ligne.

Ce n’est évidemment pas la première fois que Twitter modifie son service dans le but d’éradiquer les abus. Alors que ses utilisateurs bénéficient depuis un bon moment d’une foule d’outils pour lui signaler les messages inappropriés, de nouveaux changements ne nécessitant pas d’intervention humaine viendront corriger la situation du côté des serveurs mêmes de Twitter.

Ces changements seront déployés de façon progressive au cours des prochains jours ou des prochaines semaines.

D’abord, les internautes dont le compte Twitter a été suspendu de façon permanente ne pourront pas revenir sur le réseau sous une nouvelle identité. L’entreprise n’explique toutefois pas par quel moyen elle réalisera ce blocage, certainement pour éviter que des malins contournent cette restriction trop rapidement.

Ensuite, un algorithme viendra retirer les tweets dont le contenu est potentiellement sensible des résultats de recherche, et tiendra dorénavant compte des utilisateurs que vous avez bloqués ou masqués. Twitter précise toutefois qu’il sera possible d’accéder à ces contenus si vous le souhaitez, probablement à partir de son outil de recherche avancée.

Enfin, les tweets abusifs ou de qualité douteuse seront également minimisés lors de la consultation d’une conversation. Ces derniers pourront être consultés en cliquant sur la fonction Show less relevant replies (voir les réponses moins pertinentes).

Twitter précise qu’à l’exception des tweets suspects minimisés dans ses conversations (dont la mise en place est prévue d’ici quelques semaines), ces changements seront déployés de façon progressive au cours des prochains jours ou des prochaines semaines.